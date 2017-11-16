多些“四两拨千斤”的本领（河洛谈）

党的十九大报告明确提出“坚持全面深化改革”，并在“全面增强执政本领”部分要求“增强改革创新本领，保持锐意进取的精神风貌，善于结合实际创造性推动工作”。

今年上半年，我市在牡丹文化节期间推出“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅”四项惠民措施；到下半年的河洛文化旅游节，我市继续延展惠民范围和内容，出台“部分景区免费游，其余景区全半价”“精品剧目预约领票免费看”“环城高速豫C车辆免费通行”等惠民举措。广大市民和游客为之叫好，牡丹产业、旅游产业等多个行业领域则被倒逼着在改革创新上下真功夫，从单一观赏向全产业链转变，从门票经济向产业经济转变，这给洛阳经济社会带来一系列深度的连锁反应，在一定程度上改变了洛阳经济的内部循环。

长期停留在“舒适地带”，一些地方和部门缺乏改革创新的冲动，而一些早已不合时宜的思想观念和体制机制弊端依然如铁板一块，难以撼动，这在相当程度上加剧了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，不单纯是发展起来以后“分好蛋糕”的问题。先从一些让利于民的小切口入手，在满足人民美好生活的“普需”“刚需”“特需”的同时，突破利益固化的藩篱，打破体制机制及政策体系的路径依赖，将“不愿改”“不想改”“不敢改”者倒逼上改革创新的路子，重塑再造盈利模式，创造新的增长点，提升长期增长潜力，最终有助于“做大蛋糕”，实现更平衡更充分的发展。

新矛盾背后是传统思维的定式，是体制机制的坚冰，是利益固化的藩篱。撬动这一格局，要善于结合实际创造性推动工作，尤其要多掌握一些“四两拨千斤”的改革创新本领，从小到大、由浅入深、以点带面，完成对经济社会发展体制机制和政策安排的调整变革，做出新时代全面深化改革的大文章。（邓德洪）