河洛大鼓唱响“盛世赞歌”

“锦绣山河分外娇，祖国大地红旗飘；十九大精神明方向，祖国上下歌如潮……”近日，河洛大鼓省级代表性传承人李明治用一曲《盛世赞歌》，赢得了老城区西南隅办事处公园巷社区居民们的阵阵喝彩。党的十九大召开以来，李明治等河洛大鼓艺人编写了多首新曲子，用群众喜闻乐见的形式宣传十九大精神。

“这首曲子，是我通读了十九大报告后写出来的。”回忆《盛世赞歌》的编写过程，李明治很激动。他说，十九大报告内涵丰富、博大精深，读来心潮澎湃，让自己很快就有了创作新曲子的灵感。“现在的记性大不如前，所以每想出一句词我就写下来，反复推敲，用了3天时间才编好了这首200多字的曲子。”他说。

除了李明治，不少活跃在舞台上的河洛大鼓艺人也为宣传十九大精神花费了心思。市级代表性传承人牛小枝说，包括自己与李明治等老艺人在内，大家组成了一个河洛大鼓演出队伍，新编了不少曲子向群众宣传十九大精神。

“曲子的内容涉及方方面面，有宣传党的政策的，有歌颂国家辉煌成就的，有赞扬好人好事的。”牛小枝说，河洛大鼓唱腔高昂奔放，且带有动作表演，很能吸引观众。另外，河洛大鼓演唱方式简单，不用舞台灯光，更不需化妆，很适合在社区、乡村演出。

目前，李明治所在的河洛大鼓演出队已经在老城区多个社区表演了8场。下周起，他们还要到数所学校演出，把十九大精神带进校园。“十九大报告提出要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛。我们这些老艺人，愿意用自己的力量做出一份贡献。”李明治说。（洛阳日报记者 张宁 通讯员常智乐）