“党建大喇叭”把十九大精神送农家

6日7时30分，伴随着歌曲《五星红旗》优美动听的旋律，伊滨区寇店镇常村的“党建大喇叭”又开始了一天的广播。

该村党支部书记常俊邦指着村委会大院屋顶上的两组大喇叭说，这是今年9月底安装的，声音可以覆盖整个村庄。

和常村一样，寇店镇党委今年在全镇各行政村和镇直各单位、企业等党组织安装了38个广播点、87个“党建大喇叭”，及时将党的各项方针政策传达到全镇的各个角落，实现了全覆盖、无死角。

该镇党委书记白凯说，党的十九大召开后，他们选取了广大农民非常关注的相关政策进行重点宣讲，推进十九大精神进村入户、入耳入脑。

如今的大喇叭，除了可以直播讲话等，还能与电脑连接，实现远程自动控制。以常村为例，该村的大喇叭每天早、中、晚播出3次，可以安排村党群服务中心值班人员为大家直接宣讲，也可以筛选关于十九大精神的部分精彩音频播出。

一个多月来，“党建大喇叭”每天都准时集中宣讲，把党的声音传递到家家户户，得到了村民的赞誉。

“通过‘党建大喇叭’，俺们知道了十九大报告中的许多关于农业农村发展的新政策。”常村村民杜正权竖起了大拇指，连连称赞党的好政策。“十九大报告明确提出第二轮土地承包到期后再延长三十年，我们可以甩开膀子干了。”张顺风接过了话茬。

谈起党的十九大精神，大伙儿有说不完的心里话。

“下一步，我们将继续丰富‘党建大喇叭’内容，让村民们更好地学习贯彻党的十九大精神，加快乡村振兴步伐。”白凯说。（洛阳日报记者 李东慧通讯员 李少红）