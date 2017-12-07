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洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-09 08:55

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市体育局获悉，洛阳市2018年元旦长跑比赛将于2018年1月1日在市体育中心广场鸣枪开赛。报名工作即日正式启动，截止时间为本月24日12时。

　　举办元旦长跑比赛是我市坚持了38年的传统，每年都有近万名市民参与这项盛事。2018年元旦长跑比赛以“健康新洛阳·迈向新时代”为主题，设市直机关组、10公里马拉松组、小学组、初中组、高中组、伤残人士组、5公里迷你马拉松组和亲子组8个组别，其中5公里迷你马拉松组和亲子组为体验组，其余组别均录取相应名次并颁发奖励。

　　在项目设置中，市直机关组竞赛项目为2000米，10公里马拉松组竞赛项目为10000米；初中组、高中组、伤残人士组、5公里迷你马拉松组竞赛项目为5000米；小学组竞赛项目为4000米；亲子组竞赛项目为1800米。

　　●本届元旦长跑比赛有啥亮点？

　　1.新增10公里马拉松项目，竞技性更强

　　本届元旦长跑比赛较往年增加了竞技性更强的10公里马拉松项目，该项目参照正式马拉松比赛的规则，不再按年龄分组，采用电子计时设备进行成绩评判、名次录取。

　　2.设置体验组，强化全民参与性

　　本届元旦长跑比赛将5公里迷你马拉松组、亲子组等组别设置为体验组，弱化了名次概念，强化了全民参与性。

　　●如何报名？

　　报名时间：12月9日9时至24日12时

　　报名方式：10公里马拉松组、5公里迷你马拉松组、亲子组通过“中原体育网”在线报名。5公里迷你马拉松组和10公里马拉松组均限报2000人，亲子组限报200个家庭，报满为止。其余组别通过市直机关工委、市教育局、市残联报名。

　　除10公里马拉松组报名费为20元外，市直机关组、学生组、伤残人士组、5公里迷你马拉松组、亲子组都不收取报名费。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 沈鸿灿）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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