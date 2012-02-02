洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市国土绿化行动掀起高潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-09 08:56

　　按照市委、市政府部署要求，各地开展大规模国土绿化行动已全面铺开、掀起高潮。

　　昨日召开的全市2017—2018年国土绿化行动现场会透露：截至目前，我市计划对2017年度已实施的主要廊道防护林带进行补植补造27.3万株任务，已完成13.8万株，占规划任务的51%，其中补植补造雪松3.3万株，伊川县成效明显；今冬明春计划完成的2.69万亩廊道绿化造林任务，已完成8058亩，占规划任务的30%，栾川县、新安县、伊滨区进展较快；今冬明春计划完成的3.2万亩主要廊道及河流沿线荒山绿化任务，各地招投标、整地、绿化等工作推进顺利；在城郊森林公园提升方面，洛宁县凤翼山森林公园、偃师市首阳山森林公园、宜阳县锦屏山森林公园、汝阳县瑞云山森林公园、孟津县凤凰山森林公园绿化提升和便民服务设施建设进展有序；今年我市计划完成的5万亩牡丹种植任务，已完成4.9万亩，占任务量的98%，栾川县、伊滨区等进展较慢。此外，市域内高速公路互通区和收费站“绿岛”提升及2018年城市区新建50个以上小游园工作，也正按计划推进。

　　会议强调，开展大规模国土绿化行动是一项重要的政治任务和民生工程。要坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的原则，重点推进“绿廊”“绿带”“绿园”“绿岛”等“七大工程”建设，科学实施“一心一环”“五河”“五山”“五都”绿化，进一步明确任务、保证质量、加强管护、严格奖惩，加快建设“四季常绿、三季有花”的生态城市。

　　与会代表还实地观摩了伊川县洛栾高速和八官线绿化提升工程、孟津县龙泉沟绿化提升工程、新安县S246省道沿线造林和林下间作工程。副市长娄会峰参加会议。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 徐莹辉）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]打喷嚏，流鼻涕…别乱吃药，你或许得了假感冒
  • ·[健康]乱吃坚果后果很严重！正确吃法看这里
  • ·[健康]冬季在家带娃谨防"暖气病"！咋预防？
    		•
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
        初次见面，远显得很局促，目光游移不定。等坐定，打开话匣子，他仿佛一下子沉浸在自己的世界里，声音低低的...
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
  • ·山楂：消食健胃 行气散瘀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国·洛阳三彩小镇街景改造完成
  • 洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑...
  • 洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送...
  • 洛龙区：无人机巡查 助力环保攻坚
  • 洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
  • 记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进...
  • 中国一拖承担省重大科技专项通过验收
  • 第五届河南洛阳名特优农产品（上海）...
  • 洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享...
  • 洛阳市国土绿化行动掀起高潮
    		•
    百姓呼声
    新区体育场周边停车位目前均为免费停车
    住建委：郑州南路目前已列入2018年城建计划
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    明堂（一）

    隋唐园腊梅花开了

    舞步出品：洛河夜景

    大美蓝天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605