洛阳市国土绿化行动掀起高潮

按照市委、市政府部署要求，各地开展大规模国土绿化行动已全面铺开、掀起高潮。

昨日召开的全市2017—2018年国土绿化行动现场会透露：截至目前，我市计划对2017年度已实施的主要廊道防护林带进行补植补造27.3万株任务，已完成13.8万株，占规划任务的51%，其中补植补造雪松3.3万株，伊川县成效明显；今冬明春计划完成的2.69万亩廊道绿化造林任务，已完成8058亩，占规划任务的30%，栾川县、新安县、伊滨区进展较快；今冬明春计划完成的3.2万亩主要廊道及河流沿线荒山绿化任务，各地招投标、整地、绿化等工作推进顺利；在城郊森林公园提升方面，洛宁县凤翼山森林公园、偃师市首阳山森林公园、宜阳县锦屏山森林公园、汝阳县瑞云山森林公园、孟津县凤凰山森林公园绿化提升和便民服务设施建设进展有序；今年我市计划完成的5万亩牡丹种植任务，已完成4.9万亩，占任务量的98%，栾川县、伊滨区等进展较慢。此外，市域内高速公路互通区和收费站“绿岛”提升及2018年城市区新建50个以上小游园工作，也正按计划推进。

会议强调，开展大规模国土绿化行动是一项重要的政治任务和民生工程。要坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的原则，重点推进“绿廊”“绿带”“绿园”“绿岛”等“七大工程”建设，科学实施“一心一环”“五河”“五山”“五都”绿化，进一步明确任务、保证质量、加强管护、严格奖惩，加快建设“四季常绿、三季有花”的生态城市。

与会代表还实地观摩了伊川县洛栾高速和八官线绿化提升工程、孟津县龙泉沟绿化提升工程、新安县S246省道沿线造林和林下间作工程。副市长娄会峰参加会议。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 徐莹辉）