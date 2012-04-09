中国·洛阳三彩小镇街景改造完成

街景改造完成后的中国·洛阳三彩小镇文化味十足，吸引游客前来体验游玩 首席记者 张锐鑫 摄

-项目名称：中国·洛阳三彩小镇

-投资总额：5.13亿元

-项目简介：该项目位于孟津县朝阳镇南石山村，规划面积约3平方公里，由孟津文化旅游发展集团有限公司投资建设。项目一期推进小镇街景改造，建设传习馆、游客综合服务中心和三彩民俗文化区，满足基本旅游接待功能，预计明年全部建成。

日前，在南石山村，主营唐三彩复仿制品的洛阳九朝文物复制品有限公司厂区，工人们正将一件件刚制作完成的唐三彩工艺品放入包装箱，生产、运输现场热火朝天。生产车间旁，一座崭新的灰瓦仿古小楼主体已经完工。

“这是我们投资1000多万元建设的唐三彩烧制技艺保护展示传习博物馆，未来将成为接待游客的主要场所，让游客在有的看、有的买的同时，还有的玩。”洛阳九朝公司总经理高顺旺说。

1000多万元的投资额，相当于这家企业一年的销售额。是什么让这家企业下此“血本”？

作为古代唐三彩原产地、现代唐三彩发源地，朝阳镇目前已拥有唐三彩生产企业72家，产品3500余种，占全国三彩市场的90%以上，是唐三彩领域资源最丰富、人才最集中、工艺最优秀、产业规模最大的专业镇。

依托唐三彩产业的独特优势，朝阳镇今年以来谋划建设了中国·洛阳三彩小镇项目，以旅游带动文化产业发展。目前，一期街景改造已经完成，为当地旅游增添了新亮点。

春江水暖鸭先知。高顺旺告诉记者，今年以来，尤其从下半年开始，随着来三彩小镇观光体验的游客持续增长，直接带动了厂区唐三彩工艺品销量显著增长。

“预计今年全年销售额逾1000万元，比去年增长约三成。”高顺旺说，正因此，企业也积极创新经营机制，建设唐三彩烧制技艺保护展示传习博物馆，预计春节前试营业，提供产品展示、三彩工艺品制作体验等服务，以文化旅游促进产品销售。

据介绍，该项目还将开展二期、三期工程建设，内容包括三彩产业创新区、国际贸易区、生态采摘园、大唐御马园、三彩文化体验园等，成为国内唯一的三彩文化艺术传承、创新、发展、交流基地，打造洛阳旅游新名片。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 冯关辉）