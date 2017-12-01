栾川扶贫搬迁：挪出“穷窝”住“福窝”

没花一分钱，分到一套125平方米的楼房，栾川县潭头镇张村村的张文红心里那叫一个美。前不久，她搬进了新家，高兴地说：“俺终于挪出穷窝了！”

易地扶贫搬迁是实现精准扶贫、精准脱贫的重要抓手。栾川县坚持搬迁安置与产业配套相结合，实现了贫困群众“搬得出、稳得住、可致富”的目标。

“俺愿意搬。”对于是否愿意搬到镇上的易地扶贫搬迁社区，张文红脱口而出，“谁愿意住在那穷山沟？”

张文红之所以愿意搬，是因为“看中了这个地方”。与张村相比，镇上的这个社区不但基础设施齐全，而且交通便利。最重要的是，社区门前的潭头镇历史文化街区即将建成，她还能谋得一份工作或琢磨点生意来做。

“十三五”期间，栾川县易地扶贫搬迁对象为11716人。为实现“搬得出、稳得住、可致富”的目标，该县在精准识别贫困对象的基础上，紧紧围绕搬迁群众生产生活条件、产业可持续发展、增加收入，尊重群众意愿，做到宜业宜居。

宜业宜居并非空话。

袁小娥是秋扒乡鸭石村的贫困户，去年她家在易地扶贫搬迁安置小区申请了一套100平方米的住房，目前已经入住。从“穷窝”挪进宽敞明亮的楼房，袁小娥当然高兴，但吸引她的并非单单是房子，还有就业岗位。

去年，秋扒乡结合易地扶贫搬迁项目，将扶贫产业园区建到了安置小区旁边，引进了郑州鸿辉电子厂、东莞荣灏电子厂等企业，袁小娥就在郑州鸿辉电子厂做工，一个月能挣上一千五六百元。

秋扒乡扶贫产业园鞋帮加工厂负责人许丽告诉记者，她的工厂能在产业园落户，与栾川县出台的不少好政策密不可分。据介绍，栾川县鼓励企业“送厂入村”，对入村企业免费提供厂房，优先提供贴息贷款、创业担保贷款等支持，每提供1个就业岗位奖励2500元，厂房改造每平方米还有20元补贴，吸纳贫困户占员工总数在30%以上还有水电费补贴……

栾川县委常委、常务副县长朱宏轩介绍，该县通过引进劳动密集型企业，在县城区、乡镇建设“中心工厂”，在易地扶贫搬迁安置点建设“卫星工厂”和小型生产加工车间的形式，为搬迁群众创造就业岗位，让他们在家门口实现就业。目前，全县共建设服装加工厂58家、纸袋加工车间98个、电子厂13家，带动1455户搬迁户1600余人就业，其月收入在1500元至2000元。

宜业重要，宜居更重要。这一点，狮子庙镇五肩头村村民石巧玲深有感触。

五肩头村是个什么样的村？用石巧玲的话说，“没有路，摩托车都开不上去”。前不久，她全家搬进了易地扶贫搬迁下河社区，并在该镇产业扶贫来料加工园区内找到了一份服装加工的工作。“我们这个社区有多好？你可能不信，除了电费，其他全免。”石巧玲说。

狮子庙镇党委书记赵红彬告诉记者，下河社区的公共服务设施达到了“五有”，即：有社区服务中心、有幼儿园、有小学、有卫生院、有文化广场。社区南面的一条景观河也已经建成，水量充盈，树林茂密，处处呈现出一派美丽祥和之景。

去年，栾川县规划建设16个易地扶贫搬迁安置点，3300人已经全部入住；2017年，该县按照“四靠”原则共规划安置点21个，目前已全部达到入住条件，分房到户并交付钥匙，正在搬迁入住；2018年规划的8个安置点也已全部开工建设，其中4个乡镇已经完成建设任务。

日前，全市易地扶贫搬迁现场会在栾川县召开，与会人员来到潭头镇一个安置社区观摩，其中一个单元门口张贴着一副对联，上联是：托党恩乐迁福地；下联是：感良政喜住新居；横批是：共产党好。不少人说：“群众道出了心里话。”（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 李艳）