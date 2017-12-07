洛阳今明两天阳光充足 今日气温-2℃到12℃

在希腊神话中，有一个名叫“神翠鸟”的物种，传说当它飞过海洋时，暴风雨就会平息，因此，人们为冬日里风和日丽的天气起了一个浪漫的名字——“美丽神翠鸟看护人”。今明两天，太阳公公照常上岗，白天气温较为适宜，阵阵风儿送来清新空气，相信在“美丽神翠鸟看护人”的陪伴下，您会度过美好的双休日。

去看一部治愈系的暖心电影吧

昨日，小记在网上看到一则趣闻：近日，中山大学大数据实验室联合腾讯QQ、新华网、新华社广东分社发布了中国最火表情排行榜，数据显示，“二哈”表情荣登2017年受微博网友喜爱的表情榜首，“捂脸”表情紧跟其后，排名第三的是“笑哭”表情。研究人员通过大数据还发现，在一周中，周五、周六是人们使用表情的高峰，周一使用表情的频率较低。

对这一排名，有网友打趣地进行了分析。有人说，这是因为到了周五，想到双休日可以出去嗨，心情激动，所以聊天表情也变得丰富起来；还有人说，双休日宅在家中，空闲多了，和朋友之间的互动增多，不配几个表情多乏味！

双休日天儿不错，适合外出拍照，别再宅在家里玩手机啦，出去逛逛吧！市气象台预计：今天白天全区多云到晴天，偏西风3级到4级，气温-2℃到12℃；明天晴天间多云，偏西风3级到4级，气温-2℃到11℃。

这段时间，白天气温还算适宜，不过，待太阳落山后，冬的威力就显现出来了。有人说，双休日的夜晚，在家宅着有些无聊，想外出活动又怕冷。怎么办？小记给您推荐一部正在热映的动画电影——《寻梦环游记》，影片讲述了一个小男孩在追求音乐梦想时误入亡灵界，与去世的亲人之间发生了感人的碰撞，最终实现梦想的故事。您可以走进电影院品味一下这部治愈系的暖心电影，相信它能陪您度过一个温暖的冬日夜晚。

“天气预报瓶”真的能预报天气？

这两天，一款名叫“天气预报瓶”的产品因一档综艺节目而走红，据说它拥有“预报天气”的神奇功能，在几个购物网站上卖得特别火。

据了解，“天气预报瓶”又叫“风暴瓶”，英文名为Storm Glass。据卖家称，“天气预报瓶”中的溶液由蒸馏水、樟脑、乙醇、硝酸钾和氯化铵等混合而成，溶液会随着天气变化发生不同变化，观察其变化就能预报天气。

比如，当瓶中溶液清澈干净时，说明天气晴朗；当瓶中溶液浑浊不清时，说明空中多云；当瓶中出现大片结晶时，说明气温将下降甚至出现降雪。

这是真的吗？气象部门曾对此进行实验，结果发现，即使温度、温度变化和静置时间等完全相同，“天气预报瓶”的结晶形态也不一样。

“天气变化受温度、湿度及气压等影响，‘天气预报瓶’是密闭的，受外界湿度、气压影响不大，因此，其结晶程度只受温度影响。”气象专家说，在受到撞击或被摇晃时，“天气预报瓶”的结晶形态同样会发生变化。此外，不同的“天气预报瓶”，溶液浓度有差别，结晶形态也不一样。

“现在，许多家庭冬季有暖气，温度变化不大，‘天气预报瓶’的结晶变化也不大，因此，‘天气预报瓶’不能准确预报天气，当个摆件倒是不错。”气象专家说。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）