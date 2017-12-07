咨询：外地户口在洛阳购车如何上牌照？

“外地户口在洛购车的牌照如何办理？”近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》栏目发帖，咨询外地户口在我市购车牌照办理相关问题。

洛阳网讯 “外地户口在洛购车的牌照如何办理？”近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》栏目发帖，咨询外地户口在我市购车牌照办理相关问题。 12月4日下午，洛阳公安局回复： 1、《居住证暂行条例》(国务院令第663号)，于2016年1月1日开始实施；《洛阳市居住证管理暂行办法》(洛阳市人民政府令第125号)，于2016年2月15日生效实施。按照《居住证暂行条例》(国务院令第663号)、《洛阳市居住证管理暂行办法》(洛阳市人民政府令第125号)的规定：居住证持有人在居住地享受下列便利： (一)按照国家有关规定办理出入境证件； (二)按照国家有关规定换领、补领居民身份证； (三)机动车登记； (四)申领机动车驾驶证； (五)报名参加职业资格考试、申请授予职业资格； (六)办理生育服务登记和其他计划生育证明材料； (七)国家规定的其他便利。按照上述规定，车管所对未取得洛阳市居住证的非本地户籍人员不予办理机动车登记业务，请成功办理居住证后再办理机动车登记业务。 2、关于办理居住证的疑问：办理河南省居住证需要先在居住地所属警务室进行暂住登记并取得暂住登记凭证，登记满半年后满足在洛阳连续稳定居住、就业、就学三类条件之一的，带齐相关材料可向警务室提交制证申请，警务室受理制证申请后15日内通知您领取证件。 如果你有问题需要投诉、咨询、建议，请登录洛阳网《百姓呼声》频道发帖，写清楚姓名、地址、事实。(记者 王瑞轩)