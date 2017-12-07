洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一男子开车冲撞路牙后竟呼呼大睡 原来......
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-08 09:22

　　12月6日，小记从古城派出所得知一件事儿：深夜，一辆越野车在一路口发生单方事故，民警到场一看，车停在绿化带里，司机趴在方向盘上睡着了，民警发现司机身上有酒味……

　　古城派出所值班民警说，12月5日23时20分，他们接警称，一辆黑色路虎越野车在学府街和关林路交叉口附近先是短暂停在路口中间，而后又突然冲进路口北侧绿化带里。

　　“我们到场时，那辆豫C牌照的黑色路虎越野车车灯亮着，车前轮骑在绿化带道牙上，车头顶在绿化带内一根路灯杆上。”民警说，驾驶室内一男子趴在方向盘上一动不动，他们担心男子出意外，就用力敲车窗。随后，男子打开了车门。

　　民警说，车门一打开，一股酒味迅速散出来。“男子三四十岁模样，他说自己是伊川人，当晚在伊川喝酒后开车来市区办事，路上犯困就趴着睡着了。”民警说，随后，他们通知辖区交警部门到场把男子带回。

　　小记从市交警支队事故处理大队七中队了解到，当日，他们确实接到了该警情。目前，警方正对此事做进一步调查。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]打喷嚏，流鼻涕…别乱吃药，你或许得了假感冒
  • ·[健康]乱吃坚果后果很严重！正确吃法看这里
  • ·[健康]冬季在家带娃谨防"暖气病"！咋预防？
    		•
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
        初次见面，远显得很局促，目光游移不定。等坐定，打开话匣子，他仿佛一下子沉浸在自己的世界里，声音低低的...
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
  • ·山楂：消食健胃 行气散瘀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国·洛阳三彩小镇街景改造完成
  • 洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑...
  • 洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送...
  • 洛龙区：无人机巡查 助力环保攻坚
  • 洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
  • 记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进...
  • 中国一拖承担省重大科技专项通过验收
  • 第五届河南洛阳名特优农产品（上海）...
  • 洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享...
  • 洛阳市国土绿化行动掀起高潮
    		•
    百姓呼声
    新区体育场周边停车位目前均为免费停车
    住建委：郑州南路目前已列入2018年城建计划
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    明堂（一）

    隋唐园腊梅花开了

    舞步出品：洛河夜景

    大美蓝天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605