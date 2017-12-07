洛阳一男子开车冲撞路牙后竟呼呼大睡 原来......

12月6日，小记从古城派出所得知一件事儿：深夜，一辆越野车在一路口发生单方事故，民警到场一看，车停在绿化带里，司机趴在方向盘上睡着了，民警发现司机身上有酒味……

古城派出所值班民警说，12月5日23时20分，他们接警称，一辆黑色路虎越野车在学府街和关林路交叉口附近先是短暂停在路口中间，而后又突然冲进路口北侧绿化带里。

“我们到场时，那辆豫C牌照的黑色路虎越野车车灯亮着，车前轮骑在绿化带道牙上，车头顶在绿化带内一根路灯杆上。”民警说，驾驶室内一男子趴在方向盘上一动不动，他们担心男子出意外，就用力敲车窗。随后，男子打开了车门。

民警说，车门一打开，一股酒味迅速散出来。“男子三四十岁模样，他说自己是伊川人，当晚在伊川喝酒后开车来市区办事，路上犯困就趴着睡着了。”民警说，随后，他们通知辖区交警部门到场把男子带回。

小记从市交警支队事故处理大队七中队了解到，当日，他们确实接到了该警情。目前，警方正对此事做进一步调查。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏）