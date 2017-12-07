洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“我心中的洛阳”演讲比赛邀您参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-08 09:11

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市旅发委获悉，为助推我市国际文化旅游名城建设，展现洛阳历史文化、青山绿水、风土人情、发展成就，我市拟于本月举行“我心中的洛阳”演讲比赛。

　　本次演讲比赛由市委市直工委、市旅发委、市文广新局主办，洛阳旅发集团承办，市文物局、市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台协办，主题为“弘扬中华文化精髓，展现文明洛阳旅游”，演讲题目自拟，演讲内容要求紧扣厚重洛阳、文化洛阳、山水洛阳、风土人情、现代发展成果等，内容积极向上，社会各界群众均可报名参加，报名电话：0379-60189051，报名邮箱：lylygrscb@163.com。参赛者可上传参赛视频至微信公众号(一人一洛阳)参与线上投票，截至决赛开始前得票数前6名的选手可获得“最佳网络人气奖”。

　　本次演讲比赛决赛将于12月30日前举行，最终将评选出一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名、优秀奖20名，决赛选出的优秀选手将有机会参与我市对外宣传推介活动。

　　本次演讲比赛从即日起至15日接受报名，期待您的参与。（洛阳晚报记者 王澍）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]打喷嚏，流鼻涕…别乱吃药，你或许得了假感冒
  • ·[健康]乱吃坚果后果很严重！正确吃法看这里
  • ·[健康]冬季在家带娃谨防"暖气病"！咋预防？
    		•
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
        初次见面，远显得很局促，目光游移不定。等坐定，打开话匣子，他仿佛一下子沉浸在自己的世界里，声音低低的...
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
  • ·山楂：消食健胃 行气散瘀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国·洛阳三彩小镇街景改造完成
  • 洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑...
  • 洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送...
  • 洛龙区：无人机巡查 助力环保攻坚
  • 洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
  • 记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进...
  • 中国一拖承担省重大科技专项通过验收
  • 第五届河南洛阳名特优农产品（上海）...
  • 洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享...
  • 洛阳市国土绿化行动掀起高潮
    		•
    百姓呼声
    新区体育场周边停车位目前均为免费停车
    住建委：郑州南路目前已列入2018年城建计划
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    明堂（一）

    隋唐园腊梅花开了

    舞步出品：洛河夜景

    大美蓝天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605