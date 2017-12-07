“我心中的洛阳”演讲比赛邀您参加

昨日，《洛阳晚报》记者从市旅发委获悉，为助推我市国际文化旅游名城建设，展现洛阳历史文化、青山绿水、风土人情、发展成就，我市拟于本月举行“我心中的洛阳”演讲比赛。

昨日，《洛阳晚报》记者从市旅发委获悉，为助推我市国际文化旅游名城建设，展现洛阳历史文化、青山绿水、风土人情、发展成就，我市拟于本月举行“我心中的洛阳”演讲比赛。 本次演讲比赛由市委市直工委、市旅发委、市文广新局主办，洛阳旅发集团承办，市文物局、市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台协办，主题为“弘扬中华文化精髓，展现文明洛阳旅游”，演讲题目自拟，演讲内容要求紧扣厚重洛阳、文化洛阳、山水洛阳、风土人情、现代发展成果等，内容积极向上，社会各界群众均可报名参加，报名电话：0379-60189051，报名邮箱：lylygrscb@163.com。参赛者可上传参赛视频至微信公众号(一人一洛阳)参与线上投票，截至决赛开始前得票数前6名的选手可获得“最佳网络人气奖”。 本次演讲比赛决赛将于12月30日前举行，最终将评选出一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名、优秀奖20名，决赛选出的优秀选手将有机会参与我市对外宣传推介活动。 本次演讲比赛从即日起至15日接受报名，期待您的参与。（洛阳晚报记者 王澍）