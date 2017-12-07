振兴戏曲 先培养会听戏的“耳朵”

拯救、传承戏曲文化瑰宝，培养会听戏的“耳朵”，让其发现“唱念做打”中的美是关键。

我市加大传统文化产业扶持力度，由各级政府买单大部分戏曲演出。有戏听，市民开心；有戏演，演员乐意。

说起戏曲，特别是豫剧、曲剧，老洛阳人对它们的热爱非同一般，说起优秀曲目如数家珍，随口哼上一段更是不在话下。

随着时代发展，戏曲观众在不断缩减，戏曲面临着发展困境。其实，戏曲舞台寂寥、演员处境尴尬，并非自身艺术价值贬值，而是多样化舞台艺术及娱乐方式挤压戏曲等传统文化生存空间的结果。

为振兴戏曲，2015年7月，国务院办公厅明确，将多举措加强戏曲保护与传承；2016年，我国发起“戏曲进校园”活动，作为河南省“戏曲进校园”首批试点城市，当年11月，《抬花轿》折子戏在市实验中学上演，学生免费看戏。

从社会到校园，让观众免费看戏不失为传承戏曲的一着妙棋。事实证明，拯救、传承戏曲文化瑰宝，培养会听戏的“耳朵”，让其发现“唱念做打”中的美是关键。

戏曲文化与诗歌、绘画、书法等中华传统艺术相通，舞台写意，仅靠一桌二椅、“唱念做打”，演员就能演绎千军万马、悲欢离合。作为中国第一大地方剧种的豫剧，“行腔酣畅、韵味醇美”，因善于表达人物内心情感具有高度艺术性。

让更多人领略到戏曲的美，戏曲才能拥有更多受众，重拾昔日光芒。看戏的人多了，演员自然有动力，多方举措、多方发力迎接戏剧春天，是我们的期盼。（新闻观察员 洛谭）