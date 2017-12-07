洛阳一女子超市偷衣服再退货 空手套白狼差点得逞

昨日，车站派出所民警致电小记：一名女子到超市借买衣服之名偷走两件衣服。两天后，她以为风平浪静了，让她儿媳妇到超市帮她把买的那件衣服退掉，结果被超市工作人员识破。

“范某空手套白狼差点儿得逞。”昨日，车站派出所民警陈鹏翔说，11月下旬，中州中路一超市员工报警称抓到一个偷衣服的贼。他与同事到场发现，被抓者是一名年轻女子，怀中抱着孩子。

超市员工告诉民警，前两天，他们清点物品时发现少了两件总价值1000多元的女式上衣，调取监控后发现是被一名女顾客偷走的。他们正愁抓不到人，没想到对方送上门来，但是，被抓女子称，她婆婆范某前两天在超市买了一件衣服，她是来帮婆婆退衣服的。

到底怎么回事？民警调取监控后明白过来：11月26日，范某来到超市，挑选了一件799元的紫色毛呢大衣，之后去柜台开票付款。可是，她并未拿着付款票据领这件衣服，而是趁员工不注意，把一件白色上衣藏进随身带的袋子里。

随后，范某利用那张付款票据离开，把偷得的衣服存进超市储物柜。待她拿着付款票据取走所购买的那件衣服后，用同一手法又将一件红色上衣塞进袋子里。

过了两天，范某以为风平浪静，就让不知情的儿媳妇把买的那件紫色上衣退掉。最终，范某被警方行政拘留十五日。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）