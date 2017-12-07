洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一女子超市偷衣服再退货 空手套白狼差点得逞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-08 09:26

　　昨日，车站派出所民警致电小记：一名女子到超市借买衣服之名偷走两件衣服。两天后，她以为风平浪静了，让她儿媳妇到超市帮她把买的那件衣服退掉，结果被超市工作人员识破。

　　“范某空手套白狼差点儿得逞。”昨日，车站派出所民警陈鹏翔说，11月下旬，中州中路一超市员工报警称抓到一个偷衣服的贼。他与同事到场发现，被抓者是一名年轻女子，怀中抱着孩子。

　　超市员工告诉民警，前两天，他们清点物品时发现少了两件总价值1000多元的女式上衣，调取监控后发现是被一名女顾客偷走的。他们正愁抓不到人，没想到对方送上门来，但是，被抓女子称，她婆婆范某前两天在超市买了一件衣服，她是来帮婆婆退衣服的。

　　到底怎么回事？民警调取监控后明白过来：11月26日，范某来到超市，挑选了一件799元的紫色毛呢大衣，之后去柜台开票付款。可是，她并未拿着付款票据领这件衣服，而是趁员工不注意，把一件白色上衣藏进随身带的袋子里。

　　随后，范某利用那张付款票据离开，把偷得的衣服存进超市储物柜。待她拿着付款票据取走所购买的那件衣服后，用同一手法又将一件红色上衣塞进袋子里。

　　过了两天，范某以为风平浪静，就让不知情的儿媳妇把买的那件紫色上衣退掉。最终，范某被警方行政拘留十五日。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]打喷嚏，流鼻涕…别乱吃药，你或许得了假感冒
  • ·[健康]乱吃坚果后果很严重！正确吃法看这里
  • ·[健康]冬季在家带娃谨防"暖气病"！咋预防？
    		•
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
        初次见面，远显得很局促，目光游移不定。等坐定，打开话匣子，他仿佛一下子沉浸在自己的世界里，声音低低的...
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
  • ·山楂：消食健胃 行气散瘀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国·洛阳三彩小镇街景改造完成
  • 洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑...
  • 洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送...
  • 洛龙区：无人机巡查 助力环保攻坚
  • 洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
  • 记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进...
  • 中国一拖承担省重大科技专项通过验收
  • 第五届河南洛阳名特优农产品（上海）...
  • 洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享...
  • 洛阳市国土绿化行动掀起高潮
    		•
    百姓呼声
    新区体育场周边停车位目前均为免费停车
    住建委：郑州南路目前已列入2018年城建计划
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    明堂（一）

    隋唐园腊梅花开了

    舞步出品：洛河夜景

    大美蓝天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605