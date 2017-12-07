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退役士兵咋能成为重点安置对象？快来看看吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-08 09:03

　　杨帆在公开选岗表自己选定的岗位后面签名

　　昨日上午，我市举行退役士兵重点安置对象事业单位公开选岗大会，多家事业单位共向44名退役士兵重点安置对象，按照1∶1的比例提供了44个就业岗位，刚退役的他们在这里找到了好工作。

　　市民政局相关负责人介绍，此次公开选岗，是依照这44名退役士兵重点安置对象的综合评分高低进行的，也就是说，综合评分最高的优先从44个岗位中选岗。综合评分成绩由两部分构成：公共知识理论考试成绩占总成绩的30%，部队档案评估分数占总成绩的70%。

　　按照评分成绩，刚刚从河北秦皇岛某部队退役的杨帆排在第20名。他说，在选岗之前，他已有了几个心仪的备选岗位。最后，杨帆选了西工区城建监察综合执法大队的岗位，并在表上签下了自己的名字。

　　“按照流程，在退役士兵选定自己的岗位后，我们当场为他们开具安置行政介绍信，他们拿着介绍信就可以去选中的单位报到，确定上岗时间了。”该负责人说。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）

　　延伸阅读

　　退役士兵符合什么条件 才能成为重点安置对象

　　市民政局相关负责人介绍，根据《洛阳市退役士兵重点对象安置办法》的相关规定，退役士兵满足下列条件之一的，为重点安置对象：

　　一、士官服现役满12年；二、服现役期间，平时荣获二等功以上奖励，或战时荣获三等功以上奖励；三、因战致残被评为5级至8级残疾等级；四、烈士子女。
[ 责任编辑：史戎戎]
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