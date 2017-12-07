姑娘和现男友约会 前男友却“绑架”她的电动车

雅琦 绘图

12月6日，小记从长安路派出所得知一件事儿：夜里，四五个年轻男子把一辆电动车抬进小区。民警到场后发现，这事儿是一姑娘的前男友做下的……

民警王海峰告诉小记，12月5日20时许，男子小赵报警称，他和女友小孙在涧西区青岛路与联盟路交叉口附近一饭店吃饭，饭后出门，他发现女友的电动车不见了。民警到场询问饭店工作人员得知，此前有四五个年轻男子在门外抬走了小孙的电动车，店员当时怕惹麻烦，就未上前阻拦，只看到那群人把电动车抬进了附近一个小区里。

“我们准备去那个小区了解情况时，突然，小孙跑过来告诉我们，电动车没有被偷，是她前男友找人给抬走了。”民警说，他们带着小孙等人来到小区里，在一栋楼前找到了电动车。民警检查发现，电动车线路已被人破坏，小孙一时无法骑走电动车。

小孙表示，她会尽快跟前男友处理好此事，避免类似事情再出现。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）