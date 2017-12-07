洛阳首个淘宝镇是这样炼成的

庞村镇淘宝店分布地图

庞村镇某物流站点工作人员在整理货品

村民在孵化基地学习电子商务知识

大雪节气已经是真真切切的冬天了。但走在伊滨区庞村镇的街道上，人们似乎感受不到冬日的萧瑟。物流车一辆辆驶过，停在一家家工厂门前，一件件打着木框的货品被搬上车。装满一车，司机立马发动车辆驶去。几个小时后，这些车出现在郑州各大物流公司的中转站，一件件始发自庞村镇的快递将被从这里运往全国各地。

这一切正是电子商务给庞村镇带来的巨大变化。

在7日举行的第五届中国淘宝村高峰论坛上，庞村镇被授予淘宝镇称号。庞村镇因此成为我省首批、我市首个淘宝镇。

党的十九大报告提出，我国将实施乡村振兴战略。蓬勃发展的淘宝镇，恰恰是乡村振兴的样本和先行者。

从去年2月提出创建淘宝镇，到如今申建成功，不到两年时间，庞村镇的钢制办公家具产业插上了互联网的翅膀，收到了打造区域品牌、推动企业转型、增加农民收入等多重效果。

在创建淘宝镇的道路上，庞村镇在模式构建、路径探索、激发群众积极性等方面进行了大胆探索，其成功经验或许能够为我市其他乡镇发展电子商务、实施乡村振兴战略提供有益借鉴。

1 “政府+服务商”助力产业转型

庞村镇钢制家具产业始于20世纪80年代，经过几十年发展，该镇现已成为我省最大的钢制家具出口基地。全镇现有大大小小的钢制家具企业516家，有喷塑流水线368条、大型数控设备106台(套)，拥有1个中国名牌产品、4个中国驰名商标、5个河南省名牌产品和38个河南省著名商标。

在快速发展的同时，庞村镇饱受同质化竞争之苦。“举个例子，一旦某个厂生产出一种新产品，其他厂家立刻一拥而上，大家竞相压低价格。还有的厂子搞‘大而全’，但啥品种都做，啥都做不好。”伊滨区庞村镇党委书记熊红万语气中带着遗憾。

转型，是庞村镇钢制家具产业的唯一出路。

产业要转型，企业在思索，政府在行动。经过多方考察调研，伊滨区管委会、庞村镇政府决定依托原有产业基础，引导庞村人发展电子商务。去年2月，庞村镇政府与洛阳闪迅电子商务有限公司(简称“闪迅公司”)合作，采用“政府+服务商”模式，鼓励村民发展电子商务，目标直指淘宝镇。

“政府+服务商”模式，指的是政府主导，由政府出资为开淘宝店的村民购买培训服务，提供开店补贴，提供硬软件环境；服务商助力，组建专业运营团队，依靠中国庞村钢制家具电子商务孵化基地，与政府携手推动庞村镇发展电子商务。

万事开头难，创建淘宝镇的前提条件是至少要有3个淘宝村。究竟从哪个村子开始开展工作？又从哪里起步？

得益于优良的交通条件和产业基础，庞村镇决定在掘山村打开突破口，免费培训正是最为重要的一步。

在广泛宣传的基础上，第一期电子商务免费培训正式在庞村镇掘山村开始。这一天，掘山村的老少爷们儿、大姑娘小媳妇儿们会聚一堂，目的只有一个：学习电子商务知识。这期培训拉开了庞村镇创建淘宝镇的帷幕。

为了鼓励和扶持企业及农民触网进行钢制家具销售，伊滨区管委会、庞村镇政府对开店及活跃店铺制定了相应的补贴政策：对于网上开店，在经营中达到活跃店铺标准的个人给予1000元的开店补贴。此外，对于经营业绩好的活跃店铺，还将予以销售额3%的返现奖励。

2村民增收、产业集聚收效多

真金白银的奖励，激发了村民的积极性。

24岁的谢春光是免费培训的受益者。谢春光做过两年钢制家具销售员，今年4月参加庞村镇免费培训，当天就开了一个淘宝店铺。除了上课听讲，课下他也没少研究，看视频、泡论坛、揣摩大店铺运营模式，常常一研究就到后半夜。

半年多时间过去了，谢春光的淘宝店经营得有声有色，为此他还特意找了两个帮手。“以前我刮风下雨都在外面跑业务，现在坐在屋里生意就找上门了。”谢春光话语中透着得意。

在庞村镇，像谢春光的这样的例子还有不少。

村民创业有了新方向：白草坡村村民许晓波和别人合伙在网上开了淘宝店和天猫店，双十一当天销售额过万。

农村妇女增收有了新途径：大庄村村民杨双苗与丈夫以前在钢制家具厂打工，只能靠力气挣钱；现如今开了两家淘宝店铺，月收入过万。

截至目前，庞村镇成功举办了12期电子商务培训班，培训了近千名电商学员。受益于免费培训+孵化模式，这些学员共开设了500余家淘宝店铺，沉淀出395家活跃店铺，年线上交易额突破1.3亿元。

同样的转变，在庞村镇企业中也发生着。洛阳科飞亚家具有限公司是庞村镇一家有着20多年历史的钢制家具公司。借助庞村镇创建淘宝镇的春风，科飞亚公司也加大网络销售力度。今年双十一期间，该公司网络成交额达百万元。

互联网的深度介入，加速着庞村镇产业的集聚和发展。

在庞村镇物流圈，流传着这样一个故事：一位物流企业老板在郑州市场上发现到处都是打着木框的大件物品，一打听这些都来自庞村镇。该老板二话不说，当即来庞村镇考察，不久之后就在庞村镇建了一个物流点。

从去年到今年，庞村镇物流业的变化每个人都看得见。顺着庞村镇主干道顾龙路行驶，几乎过几十米就有一家物流、快递公司，有的甚至还门挨着门。一个镇出现六十余家物流站点，确实不多见。

今年23岁的铁海毅是丰通快递庞村站负责人，今年4月，这个站点刚刚在庞村建好。“庞村电商多，发展空间大，现在经营情况完全符合预期。”铁海毅笑着说。

3互联网重构产业生态

从去年2月提出创建淘宝镇，到如今申建成功，庞村镇电子商务发展取得了阶段性胜利。可在熊红万看来，网络店铺和销售额的增加，并不是创建淘宝镇最重要的收获。更重要的是，互联网为庞村镇产业发展注入了“活水”，让企业老板们有机会重新审视自己的营销模式，也开阔了老百姓的眼界，增加了创收新渠道。

通过电子商务，企业找到了新方向。今年双十一期间，科飞亚公司一款阳台柜一天销售700多件。“我们通过大数据检索淘宝搜索量排名靠前的家具产品都有什么，然后揣摩哪些产品能用钢材制作。通过后台数据调研，我们决定将阳台柜作为主打产品。”科飞亚公司销售总监张国军说，这款产品大受欢迎，公司更加坚定了向家用市场发展的决心。

加强质量管控，是发展电子商务带来的重要启示。“电商主要针对个人用户，产品稍微有点儿磕碰、掉漆，消费者都会质问你。”张国军说，这些情况是以前做大宗办公家具未曾遇到的，这倒逼企业加强产品质量管控，为消费者提供更加优质的产品。

这些变化，熊红万看在眼里，也让他更深入地思索庞村镇钢制家具产业的未来。“网络销售讲究‘小而美’，做好一个类目，打造好一个爆品，公司销售就有了保障。而庞村镇企业目前做的还是‘大而全’，这对产业长远发展是不利的。”熊红万说，希望通过电子商务的发展，庞村镇能形成更为合理的产业分工体系，一个企业将一个品种的产品做精做细、做大做强。同时，庞村镇要强化品牌意识，摒弃低价竞争的老路，引导企业走品牌化、集约化、生态化的发展道路，擦亮庞村钢制家具金字招牌。

通过庞村镇打造淘宝镇的实践，闪迅公司全面总结了“政府+服务商”模式，目前这种模式已陆续推广到全国其他城市。“一个淘宝村(镇)想要快速发展，产业是基础，政府赋能是关键，规划、培训、孵化、数据缺一不可。这些都是庞村镇带来的启示。”闪迅公司总经理余姗姗表示。

在庞村人看来，成功创建淘宝镇，只是一个开端。

这更像是在村民心中种下了互联网的种子，未来庞村镇还有很长的路要走。熊红万表示，下一步，庞村镇将打造集电子商务、仓储物流、大数据于一体的县域电商产业园，更好地服务钢制家具产业企业。同时，该镇将做好人才培育工作，吸引创业青年回乡发展，注重运用大数据，帮助更多企业转型发展。

采访临近结束时，几个村民正在中国庞村钢制家具电子商务孵化基地准备双十二的活动。在基地的数据后台，庞村镇395家淘宝店销售数据不断变化着，刷新着庞村镇的未来。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 布会琼 文/图）

相关链接

淘宝村与淘宝镇

淘宝村是指大量网商聚集在某个村落，以淘宝为主要交易平台，以淘宝电商生态系统为依托，形成规模和协同效应的网络商业群聚现象。

淘宝村的认定标准主要有3条：经营场所在农村地区，以行政村为单元；电子商务年交易额在1000万元以上；本村活跃网店数量在100家以上，或活跃网店数量占当地家庭户数的10%以上。一个乡(镇)或街道符合淘宝村标准的行政村大于或等于3个，即为淘宝乡(镇)或街道。(孙小蕊)