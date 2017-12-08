课间练武术强身健体

“卧似一张弓，站似一棵松……”近日，在瀍河区第三实验小学，随着音乐响起，学生们练起了“武术广播体操”，这是我市“阳光体育大课间”的一个缩影。

记者看到，我市一些学校开展了各具特色的“阳光体育大课间”活动：南昌路小学开展戏曲大课间活动，学生们将唱、念、做、打等戏曲元素融入广播操，形成了“戏曲广播操”；市第八中学的学生进行的是贴身并步跑……多彩的活动既丰富了校园生活，又锻炼了学生体质。

市教育局体艺卫站站长陈钢说，此前，教育部印发《关于切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定》及《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，我市积极创新，一些学校结合自身特点，将武术、戏曲等内容融入体育活动，促进学生全面、健康发展。（洛阳晚报记者 李卫超 文/图）