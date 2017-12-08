振翅高飞

近日，河南野鸟会的观鸟爱好者们来到洛宁、嵩县和汝阳，对今年中华秋沙鸭在洛阳的越冬情况进行调查，除了之前发现的17只，又在洛宁见到了9只中华秋沙鸭。

河南野鸟会会长马朝红介绍，这种“低调奢华”“发型酷炫”的国宝级鸟类自2008年发现至今，已连续10年来洛阳越冬了。

2008年12月，嵩县鸟友“一苇”在伊河首次拍到国家一级保护动物中华秋沙鸭。

2011年，鸟友又相继在洛宁和汝阳发现了中华秋沙鸭的越冬地。

2014年，我市鸟友们在中国观鸟组织联合行动平台的帮助下，用三年时间对河南中华秋沙鸭的越冬情况进行调查，从而确定了河南是中华秋沙鸭的重要越冬地。

中华秋沙鸭是第三纪冰河期的孑遗生物，在世界上已生存繁衍了一千多万年，目前存活不到千只，为国家一级保护动物。其分布十分零散，多为小群或零星个体，较少在同一地出现10只以上的群体。

为保护中华秋沙鸭越冬，市林业局的工作人员定期在栖息地周边巡逻。如市民发现有人捕鸟，也请及时拨打110报警。因为中华秋沙鸭敏感、胆小，若您见到它，尽量不要大声喧哗。（洛阳晚报记者 杜卿 通讯员 王大勇 文/图）