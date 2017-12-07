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十一届市委全面深化改革领导小组第十一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-08 08:27

　　昨日，省委常委、市委书记、市委全面深化改革领导小组组长李亚主持召开十一届市委全面深化改革领导小组第十一次会议，传达学习十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议、十届省委全面深化改革领导小组第十四次会议精神，研究部署我市重点改革工作。

　　会议传达了全省农村集体产权制度改革试点工作部署推进会议精神，审议了《洛阳市生态文明建设目标评价考核实施细则》《洛阳市关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》《关于全面推进政务公开工作的实施意见》《洛阳市科协系统深化改革实施方案》《洛阳市侨联改革方案》《关于加强政党协商的实施意见》。

　　会议指出，要坚持党的领导、守住改革底线、尊重农民意愿的原则不动摇，紧紧围绕逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的新时代中国特色社会主义农村集体产权制度的目标不偏离，扎实做好我市试点工作，真正把各项改革任务落到实处。要以生态文明建设目标评价考评机制为抓手，科学分解目标，注重制度衔接，强化结果运用，促进经济社会发展与生态环境保护良性循环，为人民群众创造更好的生产生活环境。要深化统计管理体制改革，明确责任分工，加强基层基础，创新统计方式方法，加大执法问责力度，不断提高统计数据质量和服务水平，为市委、市政府科学决策提供有效的支撑和保障。要进一步扩大政务公开的范围、领域和程度，加强政务公开能力建设，创新公开手段扩大社会参与，健全机制，强化考核，把公开的理念和要求落实到政府各方面工作中。要进一步增强新形势下做好群团改革的责任感紧迫感，扎实做好科协、侨联系统改革，统筹推进各群团组织改革，努力开创党的群团工作新局面。要深刻认识推进政党协商的重大意义，准确把握政党协商的基本要求，切实加强党对政党协商的领导，建立健全工作机制，营造更好的协商氛围，不断提高政党协商能力和水平。

　　会议强调，要深入学习贯彻党的十九大和中央、省委有关会议精神，紧密结合洛阳实际推动形成全面深化改革生动实践。必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深刻领会蕴含其中的改革精神，准确把握改革规律，看齐紧跟，抓好落实。必须坚持党对改革的集中统一领导不能变，坚持完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标不能变，坚持以人民为中心的改革价值取向不能变，确保党中央部署的各项改革任务在洛阳全面贯彻落实。必须紧密结合洛阳实际，确保出台的每一项改革方案，制定的每一条改革举措，都能上接天线、下接地气，符合改革的初衷，达到改革的预期效果。

　　会议指出，要全面梳理、盘点交账，确保全年改革任务圆满完成。要勇于担当，各级领导干部特别是主要负责同志、专项改革领导小组负责同志要以上率下，靠前指挥，确保年度改革任务如期完成。要全面对照盘点，查缺补漏、自查自纠，确保不遗漏一项改革任务、不贻误一项改革措施。要集中攻坚，敢于较真碰硬、刺刀见红，啃下“硬骨头”。要强化督办督察，破解难题，透通瓶颈，实现真落实、全落实。要认真做好总结，梳理改革成效、亮点，深化对改革的规律性认识，更好指导今后改革实践。要做好年度考核，确保各领域改革成效能够客观反映、全面反映。

　　会议强调，要以更高标准科学谋划明年改革工作。明年是全面落实党的十九大精神的第一年，也是我国改革开放40周年，改革的力度会更大、氛围会更浓。谋划明年改革工作要做到五个紧紧围绕：紧紧围绕党的十九大对全面深化改革的新要求，坚定不移将改革推向前进；紧紧围绕中央、省委重大改革部署的落地见效，保持工作力度和连续性；紧紧围绕既定改革任务措施的纵深推进，最大限度释放改革红利；紧紧围绕解决制约决胜全面小康的突出问题定向选题，积极推进一大批力度更大、要求更高、措施更实的改革举措；紧紧围绕人民群众期盼关切，通过改革给人民群众带来更多获得感。

　　刘宛康、李少敏、刘应安、吴中阳、胡衡庐、杨炳旭、杨廷俊、王敬林、王琰君、娄会峰、张世敏、雷雪芹、曲海滨、高建伟、侯超英、程相朝等出席会议。(洛阳日报记者 李江涛)

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：史戎戎]
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