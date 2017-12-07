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双休日洛阳天气晴好 下周雨雪或来到

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-08 08:31

　　“冬日烈烈，飘风发发。”昨天的天气用《诗经》中的这一句来形容很是贴切，意思是冬日寒气真凛冽，狂风呼啸肤欲裂。本就寒冷的天气，再加上呼啸的北风，让干冷的感觉更加明显。

　　昨天12时15分，市气象台发布大风蓝色预警信号，称未来24小时内，我市大部分地区将出现5级左右的偏西风，阵风6级到7级。伴随着风力加大，我市的空气相对湿度也从早晨的30%左右下降到15%。通常，人体舒适的空气相对湿度是40%到70%，干燥的天气里，您不妨使用加湿器或增加拖地的次数，以此保持适宜的室内湿度。

　　这次的大风天气是新一股冷空气在“作怪”。中央气象台称，从昨天到今天，受新一股冷空气影响，我国中东部的大部分地区将有4级到5级、阵风6级的大风，气温将下降4℃到6℃。

　　冷空气频繁活动，但近期下雪的希望仍然渺茫。中央气象台称，未来10天，全国大部分地区降水偏少，华北中南部、黄淮等地基本无降水。

　　中国气象频道气象分析师信欣分析：“下不下雪，还是要看冷暖空气是否配合。目前，数值预报显示14日到15日前后，北方有一次较大范围的降雪，但降雪的具体时间和区域尚不能确定，后期可能还有变化。”

　　市气象台预计：今天晴天到多云，偏西风2级到3级，气温-3℃到9℃；明天晴天到多云，偏西风2级到3级，气温-3℃到12℃。即将到来的双休日，我们将会在晴朗的天气中度过，虽然气温有点低，但有阳光照耀，适合和家人穿得暖暖的，出去走走，找个背风的地儿晒晒太阳。

　　在干燥的天气里，您早晨起来别忘了先喝一杯温水。夜晚睡觉时，人体通过皮肤、呼吸消耗的水分约为450毫升。早晨起床后，您可能感到口干舌燥，那是因为身体处于一种生理性缺水的状态，因此，清晨的第一杯水非常重要，它可以补充水分，唤醒我们的身体。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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