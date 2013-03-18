洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“创青春·创富中国行”活动走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-08-10 21:21
分享到：

　　

　　走进车间实地探访、座谈对话思想碰撞、导师坐镇答疑解惑……由共青团中央青年发展部等单位发起的“创青春·创富中国行”活动，连日来在洛阳各地深入挖掘广大青年创新创业过程，全方位感受全国老工业基地和科技研发基地的新活力，掀起了河南站活动高潮。

　　昨日，活动团队走进县域经济连续多年稳居“省十强”的新安县，六位“双创”青年不仅讲述了各自创业的艰辛历程，分析了在创业成功道路上应有的态度，还表达了创业不易、创业时需要认清自身优势和不足，积极对接市场需求、牢牢抓住发展机遇并需要树立创新思维求突破的创业观。

　　共青团洛阳市委城市部部长程欢表示，推进大众创业、万众创新，是在经济发展新常态下，打造发展新引擎、培植发展新动能的重大战略。近几年，洛阳相关部门不断强化顶层设计，狠抓平台建设，营造发展氛围，加上较低的创业成本，吸引了越来越多的本地甚至外埠青年或团体，选择洛阳进行创业，成为城市经济发展的新活力。

　　据悉，“创青春·创富中国行”主题活动自今年6月中旬启动至今，已经在中西部多个省份顺利举办。在完成洛阳伊川县、宜阳县和新安县的寻访之后，团队一行还将奔赴偃师市和国家大学科技园，旨在让更多人感受到创新创业浪潮带来的奋发向上的力量。待全国各地故事和展播结束之后，会从中推选出6到8个典型创业者，进一步推动我国“双创”战略向纵深发展。(余康生)
[ 责任编辑：周萌]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这5家医院成跨省异地就医住院费直接结算定点机构
  • ·地震发生时，正确的逃生方式是什么
  • ·洛阳贫困生杨艺鸽想卖自制明信片筹学费
    		•
    关节不易 且行且珍“膝”
    关节不易 且行且珍“膝”
    关节不易 且行且珍“膝”
        “膝关节是人体八大关节之一，先来说说关节吧。”徐永申介绍，关节就像人体的轴承和减震器一样，完成各种动...
  • ·92岁老兵孟宪周：常按穴位敲经络 延年益寿不是梦
  • ·盘腿打坐 健身怡情
  • ·兔乖乖养成记
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛吉快速通道黄河大桥:飞架南北绘通途
  • “自驾游栾川·高速全免费”活动引爆暑...
  • 洛阳市气象台发布高温橙色预警信号 市...
  • 洛阳游客均平安：412名在九寨沟 75名...
  • 紧抓航空、铁路、公路建设，拓展城市...
  • 洛阳5家医院被确定为跨省异地就医住院...
  • “洛阳智造”助建西成高铁
  • 洛阳女孩九寨沟地震后失联 母亲在央视...
  • 栾川县庄子村：山沟沟里满是城里人
  • 影片《战狼2》大部分航拍画面出自咱洛...
    		•
    百姓呼声
    为配合地铁施工，中州东路段路灯暂无法使用
    洛阳市实验小学恒大分校今年暂开一至三年级
    精彩图片
    美呆了！洛阳天空上演...
    开元大道将西延4公里 ...
    洛阳龙门站综合交通枢...
    洛阳市有了首个24小时...
    精彩热帖

    舞步出品 西苑桥夜景

    村民代表大会随拍

    机车工厂叙事

    华夏龙宫 - 鸡冠洞
    /【光影瞬间】酷暑下的人像拍摄
    /美轮美奂的梦幻世界
    /黄河小浪底天女河景区首届“激浪漂流暨摸鱼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605