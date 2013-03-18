“创青春·创富中国行”活动走进洛阳

走进车间实地探访、座谈对话思想碰撞、导师坐镇答疑解惑……由共青团中央青年发展部等单位发起的“创青春·创富中国行”活动，连日来在洛阳各地深入挖掘广大青年创新创业过程，全方位感受全国老工业基地和科技研发基地的新活力，掀起了河南站活动高潮。

昨日，活动团队走进县域经济连续多年稳居“省十强”的新安县，六位“双创”青年不仅讲述了各自创业的艰辛历程，分析了在创业成功道路上应有的态度，还表达了创业不易、创业时需要认清自身优势和不足，积极对接市场需求、牢牢抓住发展机遇并需要树立创新思维求突破的创业观。

共青团洛阳市委城市部部长程欢表示，推进大众创业、万众创新，是在经济发展新常态下，打造发展新引擎、培植发展新动能的重大战略。近几年，洛阳相关部门不断强化顶层设计，狠抓平台建设，营造发展氛围，加上较低的创业成本，吸引了越来越多的本地甚至外埠青年或团体，选择洛阳进行创业，成为城市经济发展的新活力。

据悉，“创青春·创富中国行”主题活动自今年6月中旬启动至今，已经在中西部多个省份顺利举办。在完成洛阳伊川县、宜阳县和新安县的寻访之后，团队一行还将奔赴偃师市和国家大学科技园，旨在让更多人感受到创新创业浪潮带来的奋发向上的力量。待全国各地故事和展播结束之后，会从中推选出6到8个典型创业者，进一步推动我国“双创”战略向纵深发展。(余康生)