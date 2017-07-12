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伊滨区举行媒体采风活动 彰显党建工作成绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-08-10 10:48
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　　洛阳网讯　8月9日，中共洛阳伊滨区工委在伊滨区开展为期一天的党建记者采风活动，十余家媒体见证伊滨区党建工作成绩。

　　为响应十八大提出的“建设美丽中国”伟大战略思想，落实市委加快开发沟峪经济的决策部署，诸葛镇开发建设倒盏村田园综合体项目。

　　该项目以“全国一流、中原第一”为建设目标，努力打造“风景秀美、森林葱郁、沟壑蜿蜒、山水幽雅、人与自然和谐相容”美丽农业田园。下一步，将充分挖掘道湛、梁村南部山沟独特的荒山沟坡资源，精心规划田园综合体＋智慧农庄＋休闲娱乐＋养老养生等功能区。

　　寇店镇的党员＋农户模式在基层党建工作上也取得良好成效。寇店镇在辖区创新探索党员联系农户“1+10”模式，每户党员联系十个群众，通过“家庭会议”等形式充分讨论问题，宣传党的路线、方针、政策，帮助群众解决生产生活中的的实际困难。

　　此外，寇店镇还设立村级便民站，让农民“足不出户”就能享受到一站式服务。

　　庞村镇的党建工作也亮点突出。掘山村是庞村镇打造淘宝镇的第一个试点村，该镇的中国钢制家具电子商务孵化基地也坐落于此。基地目前已建成投入使用，面积约1300平方米，主要包括淘宝村运营中心、钢制家具展示中心、电商培训中心、钢制家具电商协会、网站运营中心等。针对龙头企业，采用客户到工厂的模式，降低新款产品开发成本和库存风险。通过钢制家具网的建设，打造庞村镇钢制家具业的供求关系，促进产业升级，采用“行业门户+商城”模式，促进整个产业链闭环。

　　此次活动展现伊滨党建工作中的诸多亮点。下一步，将通过这些典型案例把伊滨区党建工作先进做法在全市展示推广。(王瑞轩/文 徐文波/图 )
[ 责任编辑：马佳佳]
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