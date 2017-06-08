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汪天钊：文学是我的信仰（建安之约）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 09:43
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　　汪天钊，作品散见于《散文选刊》《奔流》《牡丹》等多种文学期刊，多次获奖。他的《天降的修行者》入选《2016年中国精短美文精选》，《春天农事》获河南首届奔流文学奖散文奖。

　　奔流文学奖由河南《时代报告》杂志社、《奔流》编辑部于2015年10月设立，共设5个奖项：中短篇小说奖、散文奖、诗歌奖、报告文学奖及新秀奖。首届奔流文学奖评选范围是2015年1月至2016年12月在《奔流》杂志上发表的作品。其中散文奖共有3篇作品获奖。

汪天钊的楼梯间宿舍

　　“我从没有想到我能过上如此理想、如此安逸的生活。”

　　不必问这到底是怎样一种生活，单这话就足以让人羡慕了。

　　然而，你看这照片上，既不是临时办公室，也不是哪个流浪汉的避风港，而是汪天钊的宿舍。

　　三伏天，住在这样的地方，他能有什么幸福可言？

　　1、他在楼梯间生活、写作

　　8月1日上午，多亏高德地图导航，我才找到这个偏僻的地方——洛宜快速通道旁的丰鑫社区1期，一个已经完工、暂未交工的小区。

　　汪天钊在这儿给施工队看场子，一个人住在地下车库的楼梯间，已经半年有余。

　　除了偶尔来送取设备的工友，这里24小时只有他一个人。他非但不觉得寂寞，反而感到前所未有的幸福：“只要我不离开现场，我想做什么就做什么。我一面可以挣钱养家糊口，一面还可以进行文学创作。”

　　这下你知道了，本期《建安之约》的采访对象，是一个文学爱好者，一个自称“刚刚起步”的散文作者，一个刚去领了河南首届奔流文学奖回来的打工者。

　　12块砖，大小不一、颜色各异，撑起一块废弃的竹胶板(打混凝土时做模板用的)，上面再铺一张凉席，就成了床。这是汪天钊在多个工地看场子以来睡过的最豪华的床。

　　挨着床的，是他在工地上用过的最高规格的桌椅。去年冬天，在开元大道旁一个小区看场子时，他只有一把随身携带的折叠椅子，一个直接插在插座上的节能灯泡，而在这里，他有一张多余的椅子可以接待访客，他的桌子上还能规整地放上十来本书和一盏崭新的台灯。

　　他可以端端正正地坐在桌前，重读《百年孤独》。在这本摊开的《百年孤独》下面，是一台用了七年的笔记本电脑。7年来，他的全部文字，都是在这台电脑的键盘上敲出来的。

　　生活在这方寸之间，每天像点豆子一样敲击键盘时，他心里想：“我是多么卑微，比尘埃还要卑微，又是多么高傲，比王还要高傲。”

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[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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