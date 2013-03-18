洛阳共有150名孤残儿童寄养在90个家庭

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日前，瀍河区上窑社区居委会大院格外热闹，近40名孤残儿童和他们的“爸爸妈妈”会聚于此，与武警官兵共庆八一建军节。

活动结束后，13岁的党建华和“妈妈”张爱香手拉着手，一起回到家，开始做暑假作业。“这个是小轿车，这个是公交车……”党建华认真地识别图片中的车辆，吐字不太清晰，张爱香在一旁指导，画面十分温馨。党建华是一名孤残儿童，右体偏瘫，智力较低，寄养在张爱香家已有11年。

2014年12月，民政部《家庭寄养管理办法》正式实施，提高了家庭寄养的门槛和要求。目前我市家庭寄养情况如何？未来如何更好地发展？记者进行了调查。

1 不是亲人胜似亲人

家庭寄养，是指经过规定的程序，将民政部门监护的儿童委托在符合条件的家庭中养育的照料模式，让他们在“模拟家庭”中感受到温暖和爱。目前，我市共有150名孤残儿童寄养在90个家庭。

家庭寄养是一种不建立正式亲子关系的养育方式，寄养儿童的监护权归民政部门。虽然寄养儿童和寄养家庭组建的是一个“模拟家庭”，但常年的朝夕相伴，使得他们之间的关系不是亲人胜似亲人。

“我们夫妻俩和儿童福利院的孩子一起生活了十几年，每天都陪着孩子。能够参与孩子的生命旅程，我们心里特别高兴，付出再多也值得。”张爱香感慨地说。从2004年申请成为寄养家庭起，她家已连续寄养了7个孩子。

“这个女孩叫党易英，来的时候才两岁，去年8月被一个美国家庭收养了。”张爱香家的茶几上，贴着一张合影，指着照片中的党易英，张爱香的语气突然变得有些忧伤。但想到党易英在美国能接受更好的教育，张爱香又真心替她高兴。

2 家庭寄养，早有尝试

与传统的儿童福利院养育模式相比，家庭寄养能给孤残儿童一个“家”，帮助他们重构家庭关系，修复受损的情感。

“良好的家庭环境能让孩子感受到家的温暖，重新让孩子拥有归属感和安全感，还能增强社会适应能力。”市儿童福利院副院长王悦林说，每个寄养家庭最多同时寄养两个孩子，在一对一或二对一的悉心照料下，孤残儿童的身体更易恢复，进而提升生活自理能力。

2003年年初，市儿童福利院一名女童因患传染病需隔离治疗。当时福利院没多余房间，女童被送到一名保育员家中休养。半年后，她不仅身体康复，还变得活泼开朗。从那以后，我市开始尝试开展相关工作。2004年民政部施行《家庭寄养管理办法》，正式将家庭寄养作为让孤儿、弃婴回归家庭、融入社会的一种养育方式。

为了保护孩子们，我市先后在瀍河区、洛龙区建立了3个家庭寄养社工站，为寄养家庭提供儿童按摩、教育及家长抚育技能培训，每周对寄养家庭进行2次到3次的入户走访监督。此外，在寄养家庭的家长中选出一些“站长”，他们除了照顾寄养儿童，还负责及时发现、反馈其他寄养家庭中出现的问题。

“根据孤残儿童的身体情况，对寄养家庭发放三个等级的寄养费和固定的教育补贴，现在平均每个儿童每月发放800多元。”王悦林说。除了这笔费用，市儿童福利院每月还会给家庭寄养的儿童送去牛奶、衣物等生活用品。

3 家庭寄养门槛提高

据统计，自2003年我市开始实施家庭寄养以后，2012年寄养儿童数量达到最高峰，为246名。此后数量开始逐年下降，今年我市的寄养儿童为150名。

数量为何一直减少？从事十余年家庭寄养工作的市儿童福利院寄养科科长郑红东认为主要有以下原因。

■原因一：寄养家庭的准入门槛提高

2014年12月1日，民政部颁布的《家庭寄养管理办法》正式实施，提高了寄养家庭的准入门槛。

“今年3月就集中取消了一批家庭的寄养资格。”郑红东说，有的是因为家长年龄超过65岁，有的是因为家长身体状况不佳，只要不满足规定一律取消资格。

庞小双家庭的寄养资格就是这次取消的。从事家庭寄养工作13年，庞小双家共寄养过4个孤残儿童。市儿童福利院聘请庞小双担任“站长”，让她继续为孤残儿童服务。

■原因二：寄养的家庭环境发生改变

郑红东说，有些家庭把孩子领回家一段时间后，因为家庭环境、成员态度发生改变等而被取消资格。

党何创就是一个例子。由于党何创的“妈妈”新添了孙子，全家人没有更多的精力照顾好党何创，市儿童福利院就取消了与该家庭的寄养协议，将党何创接回了福利院。

■原因三：家庭寄养模式社会知晓度低

虽然从2003年起，我市对孤残儿童的家庭寄养工作就开始探索，也摸索出很多成功的经验，但目前大多市民家庭对家庭寄养闻所未闻，对相关程序也知之甚少。另外，很多人对“自家养别人的孩子”多多少少有些顾虑，意愿不高。

4 如何呵护好“温暖的家”

“在寄养家庭的选择和追踪评估，寄养儿童的康复训练、心理教育，寄养儿童成人后的后续关怀等方面，需要社会各界的群策群力、共同协作。”中级社会工作师赵庆伟认为，应积极构建多方参与的家庭寄养模式，充分利用社会性慈善力量，扩展家庭寄养所需资源的来源渠道、关爱内容，加大帮扶力度。

业内人士建议，当前，政府要在家庭寄养中转变角色，推动家庭寄养工作向投资主体多元化、服务模式多样化、服务队伍专业化发展。比如，引导爱心企业建立家庭寄养基金，对寄养家庭进行一对一资助；发挥社工机构、群团组织的优势，鼓励具备特殊教育、心理等专业知识的社工、志愿者结对帮扶孤残儿童，为寄养儿童提供生活服务和精神慰藉。

市心理咨询师协会会长杨延卿建议，成立完善的心理介入组织，时刻关心寄养儿童的心理健康，尤其在寄养结束离开家庭时避免或减小孩子受到的二次伤害。对于已经成年的寄养儿童，除了积极为他们寻找好的归宿，还要持续给予这些孩子关怀。

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●如何申请成为寄养家庭？

想申请成为寄养家庭的爱心家庭，可以写一份包含家庭成员姓名、年龄、收入、住址、人均住房面积、身体状况、有无犯罪记录等基本情况的申请书，交至市儿童福利院。经工作人员上门审核通过后即可。

●寄养家庭需要注意啥？

1.坚持让孩子进行康复训练、接受教育

2.接受市儿童福利院的定期家访

3.定期参加家长会，学习相关规章制度，接受思想、安全等各方面教育（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张效纲 文/图）