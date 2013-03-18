洛阳全民文化体验周开幕 各项活动市民均可免费参与

想体验围棋、香道、茶道文化？机会来了！昨日，洛阳全民文化体验周在洛阳会展中心负一楼城市会客厅开幕，各种文化惠民活动，市民均可免费体验。

想体验围棋、香道、茶道文化？机会来了！昨日，洛阳全民文化体验周在洛阳会展中心负一楼城市会客厅开幕，各种文化惠民活动，市民均可免费体验。 该活动由洛阳旅发集团、洛邑古城、洛阳棋协、双元棋业、洛阳围棋博物馆、洛阳汉风国际文化发展有限公司共同主办，每天不同的主题活动可让参与者在快乐中享受文化，在体验中学习文化。 活动现场，围棋文化舞台剧、制棋、香道文化讲堂、香道体验、围棋吃子交流赛等吸引不少孩子观看、参与。8月10日至14日的活动具体安排如下： ●8月10日 9时30分至12时：茶艺表演；周易文化与围棋文化交流会。 14时30分至18时：茶艺活动“斗茶”比赛；茶道体验活动，教授茶道入门知识，体验茶艺入门；周易文化体验活动。 ●8月11日 9时30分至12时：汉服文化表演，礼仪汉族服饰，民俗宣讲，着汉服下棋等体验活动。 14时30分至18时：业余五子棋大赛；儿童茶艺表演。 ●8月12日 9时30分至12时：儿童古乐节目表演；“动静结合”围棋入门课程宣讲，围棋文化小讲堂；仿宋代古人制棋工法体验。 14时30分至18时：儿童古乐节目表演；仿宋代古人制棋工法体验。 ●8月13日 9时30分至12时：儿童绘画体验互动；传统文化“扎染”体验活动。 14时30分至18时：全民象棋、国际象棋比赛；儿童绘画体验互动。 ●8月14日 14时30分至17时：“城市会客厅杯”我是小棋手友好城市少儿围棋交流赛。 以上所有活动，市民均可免费参与，还有机会领取礼品。棋类交流赛，目前还有少量名额，我市棋艺爱好者可现场免费报名，也可电话报名。 联系人：涂老师15037941742 张老师13383873170 闫老师15838801112（洛阳日报记者 常书香 实习生 付嘉欣）