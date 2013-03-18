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洛阳全民文化体验周开幕 各项活动市民均可免费参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 09:09
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　　想体验围棋、香道、茶道文化？机会来了！昨日，洛阳全民文化体验周在洛阳会展中心负一楼城市会客厅开幕，各种文化惠民活动，市民均可免费体验。

　　该活动由洛阳旅发集团、洛邑古城、洛阳棋协、双元棋业、洛阳围棋博物馆、洛阳汉风国际文化发展有限公司共同主办，每天不同的主题活动可让参与者在快乐中享受文化，在体验中学习文化。

　　活动现场，围棋文化舞台剧、制棋、香道文化讲堂、香道体验、围棋吃子交流赛等吸引不少孩子观看、参与。8月10日至14日的活动具体安排如下：

　　●8月10日

　　9时30分至12时：茶艺表演；周易文化与围棋文化交流会。

　　14时30分至18时：茶艺活动“斗茶”比赛；茶道体验活动，教授茶道入门知识，体验茶艺入门；周易文化体验活动。

　　●8月11日

　　9时30分至12时：汉服文化表演，礼仪汉族服饰，民俗宣讲，着汉服下棋等体验活动。

　　14时30分至18时：业余五子棋大赛；儿童茶艺表演。

　　●8月12日

　　9时30分至12时：儿童古乐节目表演；“动静结合”围棋入门课程宣讲，围棋文化小讲堂；仿宋代古人制棋工法体验。

　　14时30分至18时：儿童古乐节目表演；仿宋代古人制棋工法体验。

　　●8月13日

　　9时30分至12时：儿童绘画体验互动；传统文化“扎染”体验活动。

　　14时30分至18时：全民象棋、国际象棋比赛；儿童绘画体验互动。

　　●8月14日

　　14时30分至17时：“城市会客厅杯”我是小棋手友好城市少儿围棋交流赛。

　　以上所有活动，市民均可免费参与，还有机会领取礼品。棋类交流赛，目前还有少量名额，我市棋艺爱好者可现场免费报名，也可电话报名。

　　联系人：涂老师15037941742

　　张老师13383873170

　　闫老师15838801112（洛阳日报记者 常书香 实习生 付嘉欣）
[ 责任编辑：席倩倩]
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