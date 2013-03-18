·洛阳贫困生杨艺鸽想卖自制明信片筹学费

昨日，即将举办的爱心助学义卖会迎来了一个特殊“商家”——今年参加高考的贫困生杨艺鸽，想在义卖会上出售自制的明信片来筹集大学学费。

为筹大学学费，她想在义卖会上卖明信片

昨日9时许，一个学生模样的姑娘轻轻推开了洛报爱心帮扶中心办公室的门：“请问……我想参加咱们这次爱心助学义卖会，可以吗？”

帮扶中心的工作人员了解到，姑娘名叫杨艺鸽，今年19岁，和其他报名参会的商家不一样，她是今年参加高考的贫困生，希望在义卖会上出售自制的明信片，为自己筹集大学学费。

随后，她向帮扶中心的工作人员展示了一套印有洛阳牡丹、龙门夜景等洛阳美景的明信片。她说，希望这些美丽的明信片能为她换回一些学费。

家中突遇变故，年轻的她想自立自强

杨艺鸽从小跟随打工的父母从嵩县来到洛阳市区，一家三口人本来过着幸福、安稳的生活，但是在杨艺鸽上高二时，父亲被查出患上白血病，并在一年后离世。家里的顶梁柱倒了，为父亲治病也花光了家里的积蓄，这让杨艺鸽萌发了自己赚钱的想法。

当时正逢牡丹文化节，许多游客慕名来洛赏花，杨艺鸽想到，如果把洛阳的美景印制成明信片出售，不仅可以补贴家用，而且还可以宣传洛阳。随后，在朋友的帮助下，杨艺鸽很快联系上了两名摄影爱好者，对方在了解到杨家的情况后，欣然同意杨艺鸽免费使用自己的摄影作品。

有了美丽的照片，杨艺鸽很快印制了200套带有洛阳美景的明信片，并利用双休日到洛阳各大牡丹园销售。结果，她售出了近百套明信片。

拿到了录取通知书，但学费仍没凑齐

前不久，杨艺鸽以550分的高考成绩被郑州大学录取。当她拿到录取通知书时，却开心不起来：母亲打工的收入勉强能维持家用，自己暑期也在打工，但是仍凑不齐大学学费。

“现在我只能靠这100多套明信片了，希望它们能为我换回大学的学费。”杨艺鸽抚摸着手中的明信片说。

如果你想帮杨艺鸽一把，那就来义卖会现场买一套她的明信片吧！

爱心助学义卖会时间：13日9时至18时

慈善晚会时间：13日18时至20时

地址：宝龙广场(洛龙区开元大道与厚载门街交叉口东南角)，市民乘坐29路、37路、57路、70路、75路、96路和99路公交车可达。

参与方式：

1.企业或商家在义卖会上设置展位，以优惠价格销售商品，当天销售所得捐给洛报爱心帮扶中心。

2.贫困学子家庭可将家乡特产或农副产品带到义卖会上销售，为学生积攒学费。

征集热线：65156002、65156112、18638358967（洛阳晚报记者 陈涵晗/文 张怡熙/图）