节电500千瓦时的“洛阳秘密”

昨日，在万基控股铝业二公司，两条电解铝生产线正在平稳运行。这两条电解铝生产线已运行十余年，一半以上的电解槽还从未经过大修。

“这两条生产线可不一般，上面装的有‘秘密’，除了耐用，它还比普通生产线省电，污染也小多了。”一旁的工人裴立功笑着说。

这“秘密”指的就是万基控股集团石墨制品有限公司自行生产的石墨化阴极。

该公司营销处处长尚雪林介绍，阴极主要用于砌筑铝电解槽的内衬，是电解槽阴极导电材料的主体部分，分石墨质阴极和石墨化阴极两种，而石墨化阴极是经历3000℃高温处理制成的产品。

虽只有一字之差，可同石墨质阴极相比，石墨化阴极电阻率低、导热率高、导电性和传热性好，可大大降低电解铝吨铝电耗，提高电解槽电流效率。其质量的改进对降低铝电解生产电能消耗和提高铝电解槽使用寿命均有重要意义。

经测算，使用石墨化阴极的电解槽吨铝节电500千瓦时，单位产能可以提高15%。更值得一提的是，普通石墨质阴极电解槽寿命仅有1400天至1500天，而采用石墨化阴极，电解槽寿命可超过3000天，大大延长了电解槽的大修周期，减少了废阴极对环境的污染，具有良好的环保效果。

我国是电解铝生产第一大国，但长久以来最先进的石墨化阴极生产技术被德、美、日三国掌握。为了攻克这一世界性的技术难题，早在2002年，万基控股集团就与贵阳铝镁设计研究院有限公司、华中科技大学联手,研发了具有自主知识产权的铝用石墨化阴极生产工艺技术，建成了国内第一条规模化专业生产铝用石墨化阴极生产线，产品在国内外得到推广应用。

7月19日至21日，2017中国国际铝工业暨上海国际工业材料展览会在上海举办。在众多展品中，万基控股集团有限公司展台上一件超大规格的石墨化阴极，引起了客商的高度关注。

“由于节能降耗减排效果明显,石墨化阴极是我国在电解铝行业优先推广的材料，不仅国内客商关注，国外客户也很感兴趣。”尚雪林表示。

目前，万基控股集团石墨制品有限公司可年产石墨化阴极5万吨，已成为世界最大的石墨化阴极生产基地，产品可满足大型、超大型预焙电解槽的需要，已批量销往美国铝业、加拿大铝业、巴西铝业、委内瑞拉铝业、冰岛铝业、挪威海德鲁铝业、迪拜铝业等国际著名的铝业公司。越来越多的“洛阳秘密”正随着业务的拓展，走向全球。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 吴甲临 通讯员 拓如印）