8日，本报以《长眠朝鲜的87位洛阳籍志愿军烈士他们中有您的亲人吗》为题，公布了一份由志愿者发布的“为洛阳籍志愿军烈士寻亲”名单、之前本报发布过的还没有找到亲人的志愿军烈士名单组合而成的名单。两天时间里，已经有54位烈士的信息被亲人确认。

进展

志愿者建QQ群，这两天新加入的都是洛阳人

8日下午，烈士温德建的后代温晓丽加入志愿者建立的QQ群。志愿者们给她发来烈士的墓号和英名墙上的名字，并告诉她，温德建烈士被安葬在朝鲜开城志愿军烈士陵园七号千人合葬墓。“60多年了，终于知道大伯长眠在哪里了。”温晓丽说。

志愿者徐中珍说，作为烈士的后代，其实她至今都不知道爷爷安息在哪里。尽管如此，她仍然不会放弃寻找爷爷的长眠之地，现在能够帮助到那些烈士家属，她很有动力。

这两天，新加入这个群的几乎都是洛阳人，他们在这里找到了自己的亲人。志愿者给他们发来在朝鲜的陵园里拍摄的写有烈士名字的英名墙照片，以及千人合葬墓的墓碑。

故事

终于知道，当年瞒着家人去参军的二叔长眠何处了

截至昨日下午4点，本报热线66778866接到了27名读者打来的电话。在这些电话里，有一些是通过报纸找到了自己多年杳无音信的亲人，有一些是提供烈士家庭线索的热心人，还有一些是想通过本报来寻找迄今还没有信息的亲人。在电话里，大家倾诉着对亲人的思念，并恳请本报帮忙。

家住嵩县大章镇东湾村的刘先生说，他在8日的《洛阳晚报》上，看到了爷爷刘青山烈士的信息。他说，自己的父亲从小就被过继给刘青山，是他唯一的孩子，今年已经94岁了，他们一家人经常怀念这位亲人。他还准备今年10月去亲眼看看爷爷的墓，让烈士安心。

昨日，本报还接到了一个来自兰州的电话。王先生说，自己祖籍洛阳，名单里的王俊芳是他的二叔。1951年1月，二叔瞒着家人去当了志愿军，当年6月在上甘岭牺牲。当时，二叔所在部队的领导还给家里写过一封信，他还记得那封信是用红笔写的，里面讲述了二叔牺牲的事情。几十年后，他终于得知了二叔的墓地，他很激动，想为二叔扫墓，告诉二叔这些年家里的人都很怀念他。

呼吁

如果您有烈士的信息，请提供给我们

我们统计时发现，在这些烈士名单中，有很多人都是风华正茂的年轻人，他们没有子女，因而找到的亲人大多是孙辈和侄辈。

目前，原来87人的名单上，已经有54位烈士的信息被亲人确认。随着更多的人找到烈士的长眠之地，这份名单也变得越来越短，与此同时，我们也添加上了那些正在被亲人们寻找的烈士。

因此，目前，名单上有42位烈士的信息，其中9位是我们新添加的烈士信息。我们已经将这些尚未被亲人确认的烈士信息更新，整理后做成二维码，您可扫文末二维码查看烈士相关信息，也希望大家扩散这些寻亲消息，帮助他们寻找亲属。

如果您有更多关于烈士的信息，或者有这些烈士的故事，可以拨打本报热线电话66778866和我们联系。(洛阳晚报记者 李砺瑾 实习生 陈南)

目前还有42位烈士信息未被亲人确认

安振帮 汝阳县柏树公社漫流村 1师2团重炮连

蔡鹤年 孟津县白合公社白合大队白合村 65军193师578团

程百身 西工区

董西周 伊川县城关镇浥涧村 63军炮兵团通讯连

杜建治 宜阳县高村乡刘沟村 1军1团2营

杜金旺 孟津县城关镇牛步河村

高书年 伊川县彭婆镇东高屯村 1军1师1团3营

葛世杰 孟津县长华乡

耿改成 汝阳县靳村公社鱼山大队罗家村 187师560团6连

郭天全 孟津县麻屯镇董村 1师1团机枪连

韩老忠 伊川县吕店乡西河村 1军1师2团

姬恒宗 偃师县高龙公社高龙大队高龙村 1师2团3营9连

李成才 嵩县纸房乡马驹岭村 559团1机连战士

李麦穗 新安县磁涧镇闫湾村 67军200师599团3营8连

李学仁 洛宁县陈吴乡小原村 后勤第19大战警卫员

李长发 洛宁县下峪公社后上庄大队鸡爪凹 67军199师592团3营8连

李忠岳 偃师县佛光公社来定大队马窑村 200师600团3营9连

刘光林 宜阳县柳泉公社汪营大队上幺村 67军第200师1营2连

刘建周 红山公社白湾大队白湾村 1军第1师1团2营6连

刘克义 嵩县大章公社杨庄大队后瑶村 63军187师559团

刘小拉 宜阳县莲庄公社沙坡头村 19兵团1军1师侦察连

芦增器 老城区教师新村 67军200师599团警侦连

路黑子 伊川县酒后公社辛庄大队辛庄村 67军200师598团

麻铁理 洛龙区关林镇大屯村 63军563团1营3连

宁克伟 宜阳县高村乡桑元村 1军1军1师1团5连

潘景堂 偃师县诸葛镇潘沟村 2师6团3营战士

任顺和 伊川县平等公社莘营大队莘营村 63军187师560团

田太科 偃师县城关公社前杜楼大队前杜楼村 200师

王炳耀 伊川县彭婆镇彭婆村 200师598团3连

王顺子 新安县仓头镇云水村 67军599团4连战士

王天禄 偃师市省庄村 67军601团

王天顺 孟津县平乐镇翟泉村 200师598团战士

王宗印 新安县五头镇北沟村 1军1师1团3营8连

肖建功 洛龙区龙门镇裴村 63军188师561团1营3连

徐明坤 新安县李村公社郭庄大队 200师599团通信连

杨荣章 洛宁县赵村公社大徐大队大许村 1军1师3团

杨体均 孟津县北麻屯公社鸭沟大队班沟村 铁道兵

叶黑子 宜阳县高村乡叶沟村 1军1师1团5连战士

张发娃 瀍河区瀍河乡马沟 67军200师599团2营4连

张康珠 郊区安乐公社郑村大队郑村 67军200师599团

张世芳 新安县五头镇北沟村 600团2营5连战士

赵石年 宜阳县韩城镇官西村 1师1团2营5连