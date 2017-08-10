乐享清凉

仲夏，栾川县庙子镇庄子村花满山川，绿树成荫，山沟沟里随处可见来此消暑度假的城里人。

以前该村交通不便，是名副其实的穷山沟。近年，该村将生态旅游和“美丽乡村”建设有机结合，集中流转土地880亩，种植玫瑰等经济作物，对220户民居按照豫西民居特色统一打造。随后，该村招商引资，打造出怡景园、城筑伊河源、途家斯维登公寓等一批旅居型养老社区，吸引了省内外的游人来置业、养老、度假。目前，该村通过建设污水处理厂、自行车道、旅游公厕等，进一步完善村庄基础设施，使庄子村成为名副其实的“度假村”。

“冬季到海南夏季到栾川”，这种旅居模式，既圆了城市人回归乡村生活的梦想，又拉动了当地的就业和消费。2016年以来，庄子村年接待游客量稳定在50万人次，年旅游总收入超过1000万元，农民人均收入达2万元。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 李艳 文/图）