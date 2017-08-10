近期，全国多个城市高温，有报道称连蚊子都被热死了。高温天气蚊子数量减少，是被热死了吗？市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎解释，蚊子并没有那么容易被热死，它们跟人一样只是太热了“胃口不好”，找地方“乘凉”了。

1 高温天气，蚊子也要找地方“乘凉”

赵进奎介绍，我市今年5月、6月、7月的蚊密度分别为5.2、33.7、10.7，7月蚊密度较6月大幅下降，就与之前的高温天气有一定关系。

春江水暖鸭先知，对于温度的感知，蚊子的能力也不差。通常，每年4月冬眠的蚊子就开始复苏，如果某一年春天来得早，它们也会提前出动。

蚊子怕冷也怕热，不过热死它们并不容易。“蚊子比人类还古老，对地球环境已经非常适应了，在自然环境下是很难被热死的。”赵进奎解释，在高温天气下，人们感觉蚊子少了，只是因为它们去“乘凉”了。一般气温持续超过35℃，蚊子就不爱动了，气温达到40℃左右，蚊子就要找地方“乘凉”了。蚊子的这种行为，专业术语叫夏蛰，夏蛰和冬眠一样，是蚊子应对自然环境的行为，此时它们消耗很少，能撑很久，但它们有着一颗不安分的心，随时准备着“复出”，一旦气温合适，蚊子就会反扑。因此，夏季树荫下、草丛里蚊子扎堆，马路上反而没有蚊子。

2 水温超过35℃，蚊子的卵、幼虫就会停止发育甚至死亡

高温天气让蚊子懒得动弹，对蚊子的卵和幼虫来说则是致命的打击。

蚊子的一生主要经历4个阶段，分别是卵、幼虫、蛹、成虫。我们平时见到的能吸血的蚊子就是成虫，而它们的其他3个阶段则离不开水，可以说蚊子的前半生都在水中度过的。

蚊子在离开水后就会寻找另一半，交配怀孕后的雌蚊子就开始吸血以安胎、养胎。通常，蚊子喜欢将卵产在花盆、瓦罐、池塘、路边坑洼积水处等。最适合蚊子繁殖的水温约为26℃，在这样的水温条件下，蚊子的卵、幼虫发育最快。当水温超过35℃，蚊子的卵、幼虫、蛹在水里就会停止发育，甚至大量死亡。此外，在太阳的暴晒下，自然界中一些小的水体很快就干涸了，蚊子的卵、幼虫也就一命呜呼了。

因此，在高温天气下，蚊子的繁殖受到影响，可以说是被迫减少生育了。

3 为什么说秋天的蚊子更凶猛？

酷热的天气蚊子并不喜欢，所以立秋之后，凉爽的天气为蚊子活动创造了有利条件。通常，初秋和中秋都是蚊子的活跃时期。只有到了深秋，温度明显下降，蚊子才开始大量减少。

相比夏天，蚊子急于在秋天产卵繁殖，吸血的欲望也更强。此外，经过一个夏天的优胜劣汰，这时还能存活的蚊子大多是蚊子中的“战斗机”，更加狡猾，叮人的成功率也更高。

所以，“秋天的蚊子长了牙”“秋后蚊子猛如虎”这样的说法也就不难理解了。

4 O型血的人更容易被蚊子叮吗？

为何在同样的条件下，有的人更受蚊子“偏爱”呢？蚊子真的更喜欢叮O型血的人吗？

赵进奎解释，蚊子更喜欢叮O型血的人这一说法，源于20世纪一个不成熟的实验。1972年，一位研究疟疾的专家Wood，提出了蚊子叮咬与血型相关这个新颖的想法。为此，她做了一个有趣的实验：随机抽调102个不同血型的人，让他们把胳膊伸进装有20只蚊子的密封箱里；10分钟后，通过检验蚊子肚子里血液的血型来判断叮咬情况。分析实验结果，O型血的人被叮次数最多，她由此推断可能O型血的人最招蚊子。

这个实验在后来的科学家看来，虽然创新精神可嘉，但是略显简陋，实验设计和数据的统计分析都没有考虑和排除其他因素的干扰，如不同实验对象二氧化碳的呼出量、皮肤是否清洁等。截至目前，还没有可靠的证据可以证明不同血型对蚊子的吸引力有差异。

5 蚊子主要靠追踪二氧化碳等寻找目标

既然蚊子叮人不看血型，那么蚊子是如何寻找目标的呢？

目前比较明确的认识是，蚊子在寻找目标时，主要依赖的是二氧化碳、热量及一些挥发性的化学物质。

人类对蚊子的吸引力分长距离和短距离，一般0.5米之内为短距离。当距离较远的时候，蚊子靠自己灵敏的鼻子通过汗味、皮肤分泌物、二氧化碳等追踪目标。蚊子搜索的最远距离可达60公里，在此范围内，以上那些“信号”相对较强的目标，自然容易被它们锁定。

近距离时，蚊子的视觉起着决定性作用。蚊子偏好暗色系，太充足的光线或者完全黑暗它都不喜欢，反光效果较弱的黑色最吸引它们。

因此孕妇、宝宝、运动后的人、穿黑色衣服的人等相对来说更招蚊子。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 刘璐瑶）