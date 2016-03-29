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洛阳市统计局发布今年上半年我市城镇居民消费分析
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 08:34
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　　昨日，市统计局发布今年上半年我市城镇居民消费分析：上半年，洛阳城镇居民人均消费10972元，比上年同期增加896元，同比增长8.9%。其中，食品烟酒消费2616元，衣着消费1138元，医疗保健支出1083元。

　　各类消费占上半年消费性支出总额比重

　　其他商品及服务人均消费400元，占3.6%

　　食品烟酒人均消费2616元，占23.8%

　　生活用品及服务人均消费1265元，占11.5%

　　衣着人均消费1138元10.4%

　　居住人均消费1907元17.4%

　　医疗保健人均消费1083元，占9.9%

　　教育文化人均消费1284元，占11.7%

　　交通通信人均消费1279元11.7%

　　吃：注重膳食营养合理搭配

　　买肉花钱最多蔬菜和食用菌消费占比排第二

　　今年上半年我市城镇居民人均食品烟酒消费2616元，同比增长4.3%。城镇居民食品营养结构发生转变，在满足量的基础上，对质的要求达到了较高层次，食品消费种类丰富，结构更加合理。

　　各类食品人均消费额及占整个食品支出的比重：

　　22.2%肉类369元

　　13.7%蔬菜和食用菌227元

　　13.4%干鲜瓜果223元

　　12.6%谷物209元

　　10.8%奶制品179元

　　27.3%其他食品人均消费454元

　　下馆子人均消费468元

　　穿：讲究个性化

　　今年上半年，洛阳城镇居民人均衣着消费1138元，其中，服饰类消费人均930元，鞋类消费人均208元。自然、个性、时尚的穿着理念已逐渐成熟，丰富、新颖的市场品种为也为居民消费提供了便利条件。

　　医疗：医疗服务消费占比六成多

　　今年上半年，我市居民人均医疗保健支出1083元，同比增长29.5%。

　　其中，医疗器具及药品消费人均395元，占医疗保健消费比重三成多；

　　医疗服务消费人均688元，占医疗保健比重六成多。

　　交通通信

　　今年上半年，我市城镇居民人均交通通信消费1279元。其中交通消费780元，通信消费人均499元。

　　教育文化

　　今年上半年，我市城镇居民人均教育文化消费1284元，同比增长9.5%。

　　其中，教育消费人均655元；文化娱乐消费人均629元。

　　生活用品及服务

　　今年上半年，洛阳城镇居民生活用品及服务消费人均1265元，同比增长43.7%。

　　其中用来购买家具和室内装饰品消费最多人均446元，占比重35.3%；

　　其次是家用器具消费人均423元，占此项消费比重为33.4%；

　　家用纺织品、家庭日用杂品、个人用品消费人均分别为123元、144元、104元，共占生活用品及服务此项消费的比重为29.3%；

　　家庭服务人均消费25元，占此项消费比重2%。

　　居住

　　今年上半年，洛阳城镇居民家庭住房条件继续改善，调查资料显示：

　　城镇居民人均居住消费1907元，其中用于房屋维修及管理的费用人均563元；水电燃料等消费363元；其他消费981元。

　　其他

　　今年上半年，城镇居民其他商品及服务消费人均400元，其中其他商品消费人均235元；其他服务消费人均165元。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 刘璐瑶 通讯员 李宝华
[ 责任编辑：马佳佳]
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