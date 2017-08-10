目前的热映电影《战狼2》，上映10多天便刷新了华语电影史上最高票房纪录，赢得票房、口碑双丰收。这部电影的大部分航拍画面，出自洛阳人刘建锋带领的航拍团队。8日，记者前往郑州采访该航拍团队，了解电影拍摄背后的故事。

1分多钟的开场镜头拍了整整15天

浩瀚海洋之上，两艘海盗船直逼邮轮，一场激烈枪战随即展开……《战狼2》开场的这个画面十分震撼。

“开场镜头中航拍占了1分多钟，这个我们拍了整整15天。”刘建锋说，海上天气复杂多变，拍摄时经常遇到下雨、大风、大雾等，影响航拍器起降。为避免航拍器因恶劣天气等不确定因素坠海，队员每操作一次，都要返航备份。

在电影尾声，为营救被困人员，随着我国战舰指挥员的一句“开火”，一枚枚巡航导弹精准击中敌方坦克，让观众大呼过瘾！

“巡航导弹击中坦克的画面，也是通过无人机航拍模拟出来的。”刘建锋说，当时无人机从100米高空，以每秒3米的速度垂直下降，加上后期特效处理，画面就呈现出来了。

作为该电影的导演和主角，吴京的打斗戏也是本片的看点之一。其中，吴京在架空的钢管上，迅速奔跑营救同胞的场面让人动容。

“那段钢管长约10米，钢管前方是墙，为营造‘飞速’之感，我们要将航拍器贴近吴京，以每秒10米的速度飞行，1秒后迅速急停。”刘建锋说，这格外考验技术，拍摄时要屏住呼吸、高度集中精力。

拍摄过程也有坎坷。在拍摄敌方无人机监控、扫射的场面时，因天黑视线不好，周边金属建筑物影响GPS定位，航拍器不慎碰撞到建筑物，导致“炸机”(航模术语，指飞行航模不正常坠地)。

据介绍，拍摄《战狼2》时，该团队共使用了5架航拍器，完成电影80%至90%的航拍画面。

从兴趣爱好起步不断探索钻研

作为航拍团队的创始人，刘建锋是地道洛阳人，爱好助他一步步走上航拍之路。

今年38岁的刘建锋小时候在洛龙区生活。初中时，他所在的洛阳石化子弟学校邀请我市一所体校的航模和无线电测向团队来学校进行兴趣讲解，刘建锋被深深地吸引了，并开始钻研。1995年、1996年，他连续两年在全国无线电比赛中获得冠军。后来，他到郑州一所大学学习机电专业。

因大学时爱好摄影，刘建锋2001年毕业后从事相机维修工作，钻研相机构造。2005年，他摸索着将相机与航模、风筝相结合，开始探索初级航拍。

“我将两个各3平方米大的风筝串联起来，风筝下固定云台和相机，拍摄了不少风光航拍片。”说起自己最初的航拍，刘建锋称“风筝航拍”可谓他的独创。后来，他买来电机，自制磨具，自制无人机，一方面用于风景航拍，一方面用于植保(农药喷洒)，效果不错。在2007年南水北调前期考古发掘中，刘建锋还应邀进行航拍。

2007年，刘建锋在郑州创建航拍公司，开始从事专业航拍工作。

用作品打动吴京赢得合作机会

影视大片的航拍团队大多会选择国际知名团队，两年前《战狼》就是邀请新加坡航拍人员拍摄的。刘建锋带领的国内航拍团队，是如何结缘《战狼2》的？

作品优秀、技术扎实、干活踏实，是《战狼2》剧组选择该团队的原因。刘建锋说，最早接触影视剧航拍是在2013年，经人介绍他进入《一马换三羊》剧组，得到导演认可后经口耳相传，他又参与了《好先生》《欢乐颂》《解密》等10多部影视剧的拍摄。

在朋友牵线下，刘建锋的航拍团队用作品敲开了《战狼2》导演吴京的大门。“初次见面时，吴京导演问我拍过军事题材的东西没。我们将拍好不久的我省公安系统形象宣传片拿给他看，得到他的肯定，他当场就拍板了。”刘建锋说。

“近年国内航拍技术日渐成熟，目前世界上70%的民用无人机都是中国制造的。”8日下午，刘建锋应邀在郑州一家餐厅里，为中学无人机爱好者进行公益讲解时颇为自豪地说。

如今，爱好航拍、加入航拍行业的人越来越多，航拍器材也越来越智能化。刘建锋给广大航拍爱好者提出一些建议：今年6月起民用无人机实行实名登记注册，一定要严格遵照禁飞区规定，依法开展活动；航拍需要多样性的技术，不妨多学习无人机操作、摄影摄像、气象等知识；安全意识也要加强，遇到“炸机”等突发情况要知道如何操作避免伤及他人等。（洛阳日报记者 赵佳 文/图）