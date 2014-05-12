洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市大鲵养殖数量超百万尾 全省最多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 08:35
分享到：

　　昨日，记者从在我市举行的第二届大鲵保护与发展论坛上获悉，目前，我市大鲵养殖企业和专业户98家，大鲵养殖数量超过100万尾，现有养殖数量居全省首位。

　　此次论坛由全国水生野生动物保护分会主办，农业部长江流域渔政监督管理办公室、中国野生动物保护协会、市农业局、省大鲵保护与发展协会承办。

　　自1995年开始，我市栾川县、嵩县先后建立大鲵县级自然保护区。近年，我市通过推广健康养殖等技术，鼓励人工驯养繁殖大鲵，推动了大鲵产业的发展。

　　目前，大鲵主要分布于我市洛龙区、伊滨区和栾川县、嵩县、伊川县等地。去年，我市“伊水大鲵”成功申报了中国农产品地理标志，在同类产品中成为我国第一个由农业部确定的农产品地理标志产品。

　　延伸阅读

　　买大鲵，留意其“身份证”

　　大鲵，俗称娃娃鱼，是国家二级保护两栖野生动物。

　　北魏郦道元所著《水经注》中记载“鲵鱼，出伊水也”，就是说洛阳周边水土非常适宜大鲵生长、繁殖。

　　近年，随着我市繁育、养殖大鲵技术的不断发展，可食用大鲵逐步走向市民餐桌。可食用大鲵，是指经过人工培育及繁殖的野生大鲵的子二代。市民在购买活体大鲵或大鲵加工类产品时，可以通过大鲵身上的“身份证”来判断其合法性。大鲵的“身份证”由农业部统一管理，上面印有防伪标志及每尾大鲵的全国统一编号。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 吕盼盼）
[ 责任编辑：马佳佳]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这5家医院成跨省异地就医住院费直接结算定点机构
  • ·地震发生时，正确的逃生方式是什么
  • ·洛阳贫困生杨艺鸽想卖自制明信片筹学费
    		•
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
        天气炎热，心烦气躁，懒得出门，有什么运动既能在家做，又能舒缓情绪？如今，中老年人流行打坐锻炼身体。或...
  • ·兔乖乖养成记
  • · 她为什么不想回家
  • ·夏日寻清凉 读书休闲两不误
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛吉快速通道黄河大桥:飞架南北绘通途
  • “自驾游栾川·高速全免费”活动引爆暑...
  • 洛阳市气象台发布高温橙色预警信号 市...
  • 洛阳游客均平安：412名在九寨沟 75名...
  • 紧抓航空、铁路、公路建设，拓展城市...
  • 洛阳5家医院被确定为跨省异地就医住院...
  • “洛阳智造”助建西成高铁
  • 洛阳女孩九寨沟地震后失联 母亲在央视...
  • 栾川县庄子村：山沟沟里满是城里人
  • 影片《战狼2》大部分航拍画面出自咱洛...
    		•
    百姓呼声
    为配合地铁施工，中州东路段路灯暂无法使用
    洛阳市实验小学恒大分校今年暂开一至三年级
    精彩图片
    美呆了！洛阳天空上演...
    开元大道将西延4公里 ...
    洛阳龙门站综合交通枢...
    洛阳市有了首个24小时...
    精彩热帖

    舞步出品 西苑桥夜景

    村民代表大会随拍

    机车工厂叙事

    华夏龙宫 - 鸡冠洞
    /【光影瞬间】酷暑下的人像拍摄
    /美轮美奂的梦幻世界
    /黄河小浪底天女河景区首届“激浪漂流暨摸鱼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605