洛阳市大鲵养殖数量超百万尾 全省最多

昨日，记者从在我市举行的第二届大鲵保护与发展论坛上获悉，目前，我市大鲵养殖企业和专业户98家，大鲵养殖数量超过100万尾，现有养殖数量居全省首位。

此次论坛由全国水生野生动物保护分会主办，农业部长江流域渔政监督管理办公室、中国野生动物保护协会、市农业局、省大鲵保护与发展协会承办。

自1995年开始，我市栾川县、嵩县先后建立大鲵县级自然保护区。近年，我市通过推广健康养殖等技术，鼓励人工驯养繁殖大鲵，推动了大鲵产业的发展。

目前，大鲵主要分布于我市洛龙区、伊滨区和栾川县、嵩县、伊川县等地。去年，我市“伊水大鲵”成功申报了中国农产品地理标志，在同类产品中成为我国第一个由农业部确定的农产品地理标志产品。

延伸阅读

买大鲵，留意其“身份证”

大鲵，俗称娃娃鱼，是国家二级保护两栖野生动物。

北魏郦道元所著《水经注》中记载“鲵鱼，出伊水也”，就是说洛阳周边水土非常适宜大鲵生长、繁殖。

近年，随着我市繁育、养殖大鲵技术的不断发展，可食用大鲵逐步走向市民餐桌。可食用大鲵，是指经过人工培育及繁殖的野生大鲵的子二代。市民在购买活体大鲵或大鲵加工类产品时，可以通过大鲵身上的“身份证”来判断其合法性。大鲵的“身份证”由农业部统一管理，上面印有防伪标志及每尾大鲵的全国统一编号。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 吕盼盼）