今天洛阳晴天 气温23℃到38℃

一朵，两朵，三朵……昨天，天空中堆着一朵朵“棉花糖”，让人饱了眼福，街头不时有路人驻足，举起手机留下美好的瞬间。

昨日11时25分，市气象台再次发布高温橙色预警，称昨天白天，市区及新安、孟津、嵩县、汝阳、伊川、偃师的部分地区最高气温将在37℃以上。

不过，有了蓝天、白云的陪伴，炎热的日子也变得不那么难熬了。市民王女士说：“这云朵让我好想伸手抓一把。”

市气象台专家称，昨天，我市上空出现的云以淡积云为主，是由热力对流形成的。

夏季，地面受到太阳强烈辐射，地温很高，进一步加热了近地面气层，由于地表的不均匀性，有的地方空气热一些，有的地方空气湿一些。这样，在近地面气层中就生成了大大小小的，和外界温度、湿度、密度稍有不同的气块。这些气块达到凝结高度以上就形成了对流单体，然后发展成淡积云。从外形来看，淡积云的特征是孤立，分散，底部平坦、顶部凸起，厚度从几百米至2000米不等。

“淡积云出现时一般为晴好天气，尤其到了下午，天空中若还只有淡积云，这表明空气比较稳定。淡积云，又叫晴天积云，是连晴天的预兆。”气象专家说。

果不其然，今明两天我市仍以晴好天气为主，阵雨会带来一些小插曲，不过仅出现在神秘的“局部地区”。

市气象台预计：今天晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温23℃到38℃；明天晴天到多云，下午到夜里部分地区有阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温22℃到37℃。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）