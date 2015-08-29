关于开展人民建议专项征集活动的公告

人民群众的诉求，是党委、政府工作的着力点。顺应人民群众的呼声和期盼，把党委、政府的决策部署，把要办的事情，办到人民群众的心坎上，是党委、政府不懈努力的目标。为了更好地倾听民声、收集民意、集中民智，推进民主决策，精准施策，提高政府工作透明度和群众满意度，现面向全社会公开征集意见建议。

人民群众的诉求，是党委、政府工作的着力点。顺应人民群众的呼声和期盼，把党委、政府的决策部署，把要办的事情，办到人民群众的心坎上，是党委、政府不懈努力的目标。为了更好地倾听民声、收集民意、集中民智，推进民主决策，精准施策，提高政府工作透明度和群众满意度，现面向全社会公开征集意见建议。 一、征集内容 1.如何实施截污治污、引水补源、河道治理、沿河棚改、路网建设、游园湿地、城市“双修”等重点工作，促进“四河同治、三渠联动”综合治理工作的开展实施。 2.如何科学建设便民小游园和街头公园绿地，打造15分钟生态休闲圈，为市民营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间，提升绿化水平和服务设施，真正实现生态惠民。 3.如何开展环境污染防治，让河洛大地水更绿、城更美、环境更美好。 4.如何提升县级城市基础设施和公共服务设施水平，增强县级城市综合承载能力。 二、征集原则 所提建议要求一事一议、主题突出、观点新颖，围绕一个核心提出明确方案、措施。 三、征集时间 本次专题征集时间自即日起至2017年10月31日。 四、征集方式 建议人可通过书信、电子邮件、网站等方式提出建议，并注明建议人真实姓名、通信地址和联系电话等。 市征集办通信地址： 洛阳市新区政和路7号，邮编：471023。 市征集办邮箱： lysjyzjb@126.com。 市信访局门户网站： http://www.lyxf.gov.cn。 对通过以上渠道收集到的人民建议，市征集办将及时予以整理、登记，并报送市委、市政府研究或转有关部门办理。对征集到的涉及重大事项、具有重要价值的人民建议，市征集办还将根据建议内容，按照职责权限交由相关部门组织专家学者、社会有关方面代表、特邀建议人等进行论证，形成论证结论，切实推动人民建议的成果转化。对于政府采纳后取得明显经济效益或社会效益的合理化建议，市征集办将对提出建议的人员给予物质或精神奖励。 洛阳市人民建议征集办公室 2017年8月10日