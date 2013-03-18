王六娥：“爱管闲事”的调解员

在栾川县庙子镇，只要有邻里纠纷，找王六娥准能解决。

今年51岁的王六娥现任栾川县司法局庙子司法所所长，乡亲们很少叫她“王所长”，却亲切地称她“爱管闲事”的调解员。

“农村基层调解，事情往往非常琐碎，调解员需要耐住性子，用爱心和真情，实实在在为老百姓着想，人家才会愿意听你说、相信你。”王六娥说，从业20多年来，她已累计调解纠纷1200多起，从来没跟当事人红过脸、吵过架。

2013年9月8日上午，王六娥刚到办公室，一位70多岁的老人就找到她，情绪激动。老人的儿子谷某不幸车祸身亡，儿子的前妻、现任妻子、三个孩子、弟弟都来争夺赔偿款，一家人反目成仇，老人悲痛欲绝。王六娥听说后，立即赶了10多里山路前去调解。

王六娥吃了闭门羹。当事人得知王六娥来意后，紧锁大门不愿见面。王六娥在之后的1个月里，一趟趟跑，一家家说，当事人终于被王六娥的诚意和耐心感动，愿意坐下来说说事。王六娥晓之以理、动之以情，讲法律、说道理，最终，没有继承权的谷某前妻及谷某弟弟自愿退出，谷某的老母亲和未成年孩子得到妥善安置。

“要不是你给俺家说事，俺这一大家子还不知要闹到啥地步。”一家人化干戈为玉帛，谷某的弟弟拉住王六娥的手说。

2015年7月，周某到亢某家玩耍，亢某骑摩托车送周某回家，途中不慎发生车祸，导致周某重伤。周某住院期间，双方当事人在医院发生矛盾，眼瞅着矛盾就要激化，王六娥赶紧找到村干部一起前往现场，安抚双方。最终，她通过面对面调解、双方诉委屈的方法，使双方初步达成赔偿协议。

没想到，赔偿还未到位，一方当事人变卦了。王六娥转变调解方式，将双方当事人分开谈话，谈想法、说政策、讲法律，最终调解达成。

“别小看这些邻里纠纷，如不及时介入解决，很容易激发群众矛盾。”王六娥说。

解决这些纠纷，除了用耐心和爱心，王六娥还总结出“六字工作法”——“宣”，宣传法律政策；“联”，联合多部门；“排”，每月集中排查各村矛盾纠纷；“包”，调解责任人一包到底；“奖”，对工作到位的调解员进行奖励；“惩”，对未排查到位的调解员进行惩罚。

2013年10月的一天，王六娥和同事冒雨到50多里以外的杨庄村调解一起纠纷，半路上她肚痛难忍，同事们劝她回去，她咬牙坚持。晚上回到办公室后，王六娥晕倒在办公桌上，同事赶紧把她送到医院，被诊断为胆结石，要立即做胆囊切除手术。

“闺女，赶快好吧，俺们可不能没有你啊！”住院期间，一位大娘拿来自家的鸡蛋，拉着她的手说。由于心中装着群众，王六娥未等身体完全康复，就回到了工作岗位。

王六娥在平凡的岗位上，始终牢记职责，她深知自己背负着党的托付和群众的信赖，用无限热忱为百姓解决烦恼，为当地社会和谐稳定作出了贡献。（洛阳日报记者 赵佳 实习生 廖竞文）