社区暑期特色活动第五场：拿起画笔拼“创意” 彩绘面具戴起来

戴上亲手绘制的面具

昨日上午，《洛阳晚报》社区版暑期特色活动第五场——创意环保面具涂鸦活动在涧西区郑州路办事处南村社区举行，孩子们拿着亲手绘制的作品，开心极了。

1 27个孩子，都是第一次尝试面具涂鸦

刚刚聚在一起时，27个孩子不免有些羞涩和胆怯。专业老师很有办法，带着孩子们做起了游戏，成语接龙、互助闯关……半个小时过去，原本素不相识的孩子们找到了志同道合的朋友，嘻嘻哈哈聊个不停。

“这样做可以帮助一些孩子克服怯懦心理，鼓励他们主动表达自己的想法，培养团结意识。”欣和社会工作服务中心相关负责人说。

随后，工作人员给每个孩子发了颜料、面具等物品，看到年龄较小的孩子不会调色，年龄大的孩子自觉上前帮忙，有的干脆握着对方的手，一起完成创作。

在面具上涂鸦，所有的孩子都是第一次尝试。“我以前学过画画，不过是在白纸上画，这次感觉很新鲜。”11岁的邓欣妍说。

2 女孩偏爱“白凤九”，男孩迷恋“蜘蛛侠”

既然是创意涂鸦，就全凭孩子们自由发挥，于是，27张“私人定制”的面具出现了。

8岁的胡一宁是一个漂亮的小姑娘，她为面具涂了鲜艳的口红，又抹了浓浓的眼影。“我在家还给洋娃娃打扮呢！”她自豪地说。

邓佳柠今年10岁，最喜欢古装人物，她在面具的眉心处画了一朵花，挨着她的几个小姑娘看到了，也和她一样装饰面具。“这是《三生三世十里桃花》里面白凤九的妆饰！”一个女孩笑着说。

那么，男孩子又有什么创意？12岁的陈柏旭、9岁的申善博、11岁的孔郁涵……不少人都在面具上画了动漫人物蜘蛛侠的脸庞，有黑色、绿色、黄色……“绿色代表环保，我画的是拯救地球的蜘蛛侠！”申善博很满意自己的作品。

3 戴上独一无二的面具，来场个性舞台秀

“这个面具摸上去很厚，不像塑料的又软又轻。”“一点儿气味也没有，捂在脸上也不难受。”……面具画好了，孩子们试戴后纷纷告诉老师自己的感受。

此次活动，工作人员所选用面具的材质是环保纸浆，不仅无毒无味，回收后还可以再次压缩分解成纸浆，避免污染环境。

戴上独一无二的面具，来场个性舞台秀吧！看，9岁的宁国袖戴上混色面具，成了“彩虹王子”，9岁的吕墨涵别出心裁地在面具的眉眼处点缀了一只大大的蝴蝶，戴上面具的她多像一个“蝴蝶仙子”啊。孩子们笑着，跳着，闹着，久久不愿意离开现场。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 蔡福庆 杨梅 文/图）

-温馨提醒

纸浆面具的市场售价在3元至5元，如果在网上购买会更便宜，您可以多买几个面具，和孩子一起尝试创意面具涂鸦。

涂色时用水粉或者水彩笔都可以，建议4岁以上的孩子操作，年龄太小的话可能掌握不了涂色、颜色搭配等步骤。

(感谢涧西区郑州路办事处社会组织服务中心、南村社区和欣和社会工作服务中心对本次活动的大力支持)