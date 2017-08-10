连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话在我市重点改革领域持续引发强烈反响。

采访中，大家一致表示，当前，全面深化改革各主要领域具有“四梁八柱”性质的改革主体框架已基本确立，改革稳扎稳打，正稳步向深水区挺进。要自觉把中央全面深化改革的顶层设计与洛阳改革发展的具体实际紧密结合，进一步坚定将改革进行到底的信心和决心，以改革添活力增动力，以实干促发展惠民生。

“改革进入攻坚期、深水区，要更加尊重市场规律，更好发挥政府作用。”市编办副主任刘征鹏说，随着我市“放管服”改革各项政策相继落地，各类市场主体如雨后春笋大量涌现，为经济社会又好又快发展注入了一汪“源头活水”。今后一个时期，要持续抓好“放管服”改革，深入开展权力运行分析，进一步取消、整合、下放行政权力事项，刀刃向内、自我革命，用政府权力的“减法”换取市场活力的“乘法”，切实啃下政府职能转变这块“硬骨头”，做到审批更简、监管更强、服务更优。

市国资委总经济师莫文刚说，深入推进国资国企改革，是全面深化改革的重要篇章，也是供给侧结构性改革的应有之义。国企改革，不是要把国企改散了、改垮了、改没了，而是体现“两个毫不动摇”，优化国有企业布局，提升国有企业竞争力，促进多种所有制经济携手共同发展。下一步，按照中央、省委要求和市委部署，分类分层推进市属、县属国有企业改革，鼓励支持驻洛央(省)企深化改革，持续推进市出资企业脱钩改制及重组整合，规范国有资本投资(运营)公司的监督管理，抓好国企党建，打好国企改革攻坚战，不断做强做优做大国有企业。

“正确处理农民和土地的关系，是农村改革的主线。农村土地所有权、承包权、经营权‘三权分置’，是继家庭联产承包责任制后我国农村改革的又一重大制度创新。”市委农办农村改革科科长董军普说，目前，我市农村承包地确权登记颁证已基本完成，给农民吃上了“定心丸”。下一步，将建立完善农村产权交易中心，着力放活经营权，通过赋予经营权流转、抵押、转让等功能，引导农村土地规范有序流转，大力培育新型农业经营主体，大力发展沟域经济，实现农业生产规模化、专业化，持续带动农业增效、农民增收。

司法是维护社会公平正义的最后防线。市中级人民法院研究室主任谷春峰表示，“让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”，是新一轮司法体制改革的最终目标，而实现这一目标的重要途径无疑是回归“让审理者裁判，由裁判者负责”的基本司法规律。市中级人民法院将不忘为人民服务的初心，持续健全和完善司法责任制和司法体制改革配套措施，完善司法案件的评价体系，强力推进繁简分流机制改革，实现“简案简审，繁案精审”，切实增强人民群众获得感，促进社会公平正义。

洛阳师范学院新闻与传播学院党委书记安峰说，到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。要使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验，就必须坚持“改革为了人民，改革依靠人民，改革成果由人民共享”的鲜明导向，积极回应人民群众对美好生活的新期待，不断用全面深化改革的作为和成效增强人民群众的获得感和幸福感。（洛阳日报记者 白云飞）