洛阳13.2万名老人可享高龄补贴

我市80周岁以上的老人，均可申请享受高龄补贴，每人每月最低不少于50元！近日，我市出台《洛阳市高龄老人补贴发放管理暂行办法》(以下简称《办法》)，对补贴对象、补贴标准等内容进行明确，我市13.2万名老人将从中受益。

13.2万名老人受益

《办法》明确，补贴对象为洛阳市户籍、年龄80周岁以上的老人，依据本人申请均可享受高龄补贴。补贴标准为年满80至89周岁的老人，每人每月不低于50元；年满90至99周岁的老人，每人每月不低于100元；年满100周岁以上的老人，每人每月300元。

各县(市)区可结合本地实际，在不低于最低标准的基础上确定人群范围和补贴标准，并根据社会经济发展和物价上涨情况适时进行调整。在核定低保、低收入居民等困难对象时，高龄补贴不计入家庭收入。《办法》自今年8月1日起实施。

据统计，目前我市有80周岁以上老人13.2万名，90周岁以上老人1.3万名，百岁以上老人309名。这些老年人均可申请享受高龄补贴。

可委托亲属或他人申请

《办法》提出，凡具备享受高龄补贴资格的老人，凭本人居民身份证或居民户口簿原件及3份复印件、本人近期二寸免冠照片3张，均可向本人户口所在地的社区居委会(村委会)提出申请，填写洛阳市高龄老人补贴申请登记表。

高龄老人不便前往社区居委会(村委会)申请怎么办？市民政局相关负责人表示，这类高龄老人可委托亲属或其他人员办理，办理时须提供本人的委托书和受托人的身份证原件和复印件。

针对高龄老人户籍跨县(市)区迁移的，可在迁移后30日内到户籍所在地的县(市)区民政部门办理高龄补贴发放变更手续，户籍迁出的当季度由迁出地发放高龄补贴，之后由迁入地发放。高龄老人长期在外地居住的，应到户籍所在地的社区居委会(村委会)备案，并建立有效的联系渠道和联系方式。

原则上每季度发放一次

为确保高龄老人补贴发放工作做到阳光透明、客观公正，申请要经过多次审核。《办法》明确，社区居委会(村委会)在接到申请后，将进行初审评议，并在辖区内张榜公布7日，接受群众监督和评议。经审定后，还将在县(市)区民政部门、街道办事处(乡镇政府)及社区居委会(村委会)分别留存备案，并张榜公示。

对那些无身份证号码及有异议的年龄信息，本人(受托人)须出具辖区内公安派出所户籍证明。由街道办事处(乡镇政府)将申请材料报至县(市)区民政部门。

该负责人表示，高龄补贴原则上每季度发放一次，在条件允许的情况下，可按月发放。凡补贴对象死亡的，应及时予以注销，从死亡次季度起终止发放补贴。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 林梦真）