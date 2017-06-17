吸引创业人才来洛 促进科技成果转化

麻将牌大小的黑色仪器在胳膊上一扫，几秒后，身体的体脂成分在手机屏幕上一目了然……这样神奇的一幕，出现在洛阳国家大学科技园的洛阳光度智能科技有限公司。

“我们的产品有一双‘火眼金睛’。人的体脂含量、水果的含糖量甚至奶粉的真假，它一眼就能‘看’出来。”项目负责人丁浩说。

丁浩口中的“看出来”，一点也不夸张。

这家初创企业应用的是以往实验室分析才能用到的“黑科技”——近红外光谱分析技术。它通过不同物质分子在特定波长光照下的独特运动轨迹，推测物质各成分的含量。未来，企业通过将分析仪器小型化、低成本化，力争使其走进千家万户，成为家庭私人医生，护航食品安全。

该项目创始人曹宇，是个不折不扣的“新洛阳人”。在去年我市举行的2016(洛阳)直通硅谷创新创业大赛中，曹宇凭借这一项目一举获得二等奖，获得20万元的初创资金。老家在安徽的他，选择在洛阳买房定居，全力开展项目研发。

“是直通硅谷大赛发掘了我，加速了项目应用梦想成真。”曹宇说，如今，产品硬件已经定型，分析软件进入最后攻关阶段，预计今年10月推向市场。

去年举办的首届直通硅谷大赛由市政府主办，通过打造洛阳本土创新创业大赛品牌，进一步引入国际资本、人才、项目、技术等双创资源。据统计，自去年大赛结束以来，通过出台创业扶持基金、税收减免、房租补贴、设备采购补贴等一系列优惠政策，已经吸引了来自全国的30余家参赛企业和初创团队落户我市。

勤浩医药研发靶向抗肿瘤药物，八度阳光开发柔性晶硅太阳能电池，洛工和尚推出基于外骨骼技术的康复型智能轮椅……大浪淘沙始见金，一个个经大赛筛选历练的获奖创业项目新意十足，在行业前沿你追我赶。

大赛组委会相关负责人介绍，今年，除洛阳赛场外，第二届直通硅谷大赛还首次在北京、上海、深圳和美国硅谷设立了分赛场，涧西区特别支持的大赛奖金由270万元增至300万元，报名数量也从去年的900余家猛增至2300余家，再次在全国叫响了洛阳双创品牌。

“目前，大赛复赛已经启动，项目领域更加聚焦先进装备制造、新材料、生物医药等领域，更符合我市产业发展和转型升级需求，让更多增长性强的创业项目落户我市，前景可期。”该负责人说。

展会赛事引进培育是构建现代创新体系“加快推动科技成果转移转化，建成全省领先的成果转化先行区”重大专项的重点任务。该重大专项提出，我市将以推动技术合作、技术交易、成果转移转化为主攻方向，切实加强技术市场体系建设，组织好全国创新创业大赛、直通硅谷大赛、中国洛阳(国际)文化与科技创意博览会、创业之星大赛等大型展会赛事活动。

截至目前，我市相继举办了2017中国·洛阳(国际)创意产业博览会、第五届“三彩杯”创意设计大赛、2017洛阳创业之星大赛、中国三轮车新能源车展览会暨行业发展高峰论坛等4个展会赛事活动，吸引了一大批优秀创业团队来洛，促进技术成果落地转化，展会赛事日益成为成果转化的“磁石”。

今年下半年，我市还将积极举办直通硅谷大赛总决赛、中国创新创业大赛先进制造行业总决赛等展会赛事活动。力争到2018年，我市举办国家级、地区级展会赛事20场次，实施成果转移转化项目200项；到2020年，举办国家级、地区级展会赛事40场次，实施成果转移转化项目达到350项，建成全省领先的成果转化先行区。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 宋骥）