洛阳游客均平安：412名在九寨沟 75名在新疆

记者昨日获悉，8日至9日，市旅发委排查了全市旅行社在四川和新疆地震灾区的旅游团队及散客情况。截至9日16时，我市有8家旅行社共412名洛阳游客在九寨沟，4家旅行社有75名游客在新疆，全部人员安全，情绪稳定，正安排返程。另有48名游客在前往九寨沟途中及时返程，已在回洛路上。多家在线旅游服务平台也相继启动应急预案，对通过各平台订购地震灾区旅行产品的跟团游和自由行旅客提供免费取消行程等服务。

洛阳导游分兵几路，找寻失散游客

8日晚地震发生后，记者的微信朋友圈里流传着这样一段小视频——地震发生时，在九寨沟千古情表演处出口，导游们纷纷举着导游旗，镇定地找寻着自己的游客。这样的情景也发生在洛阳导游与游客身上。

“地震一发生，我们的母公司携程旅游马上启动了应急预案，我们也开始联系下属门店寻人，先确保和游客取得联系。”洛阳百事通国旅总经理宋晶介绍，8日21时30分左右，他们通过电话、微信等方式与“成都—九寨团”的全陪导游、地接导游及游客联系，因为通信中断，联系并非十分通畅，截至当日23时30分，九寨沟方向的176名洛阳游客中还有14人联系不上。

宋晶说，在九寨沟景区估计有130余名游客，不少游客在地震发生后慌忙跑下楼到空地上，有的没顾上与导游联系，导致失散。洛阳百事通国旅在当地有11名导游，导游们不顾余震危险，分兵四路前往景区的四个游客集中地，用喇叭喊人，终于找到了剩余的14人。

截至9日凌晨1时，游客全部联系上，均平安无事。洛阳百事通国旅还组织导游给游客购买了瓶装水、方便面等物品，为老人、小孩借了毛毯、浴巾等御寒，并为需要换酒店的游客协调了携程旗下的酒店住宿。

各旅行社启动应急预案，确保游客安全返回

昨日上午，河南省旅游局发出《关于做好我省旅游团队在四川和新疆地震灾区游客安全工作的紧急通知》，通知要求省内各地旅游部门、旅行社要认真调查统计本地区、本单位目前在四川九寨沟、新疆精河县地震灾区的旅游团队数量、人数和目前安全状况，做好地震应急处理工作。

河南港中国旅正组织44名散客在九寨沟旅游，其中32名大人、12名儿童。该集团董事长陈秋红说，地震发生后他们第一时间和带队导游联系，但刚开始由于信号问题联系不上，通信时断时续，最终于8日23时10分联系上全部游客，均平安无事。

洛阳中旅有43名游客在九寨沟，该社负责人吴晓波说，截至8日22时30分左右，该社导游已与全部游客取得联系，确认游客平安。

洛阳中青旅运营中心总监蔺亚华说，该社在九寨沟方向有38名游客，从8日晚间到9日凌晨，他们就一刻不停在联系游客，38名游客都确认安全，正在安排返程。

成都、九寨方向，所有出游已暂停

“目前，我市各旅行社赴四川、新疆旅游团队均已取消。”市旅发委相关负责人表示，各旅行社及驴友、自驾游、车友俱乐部等涉旅团体近期不要再组织市民前往四川、新疆地震灾区，尤其是各旅行社要按照相关法律法规要求，及时稳妥做好游客退团安抚工作，我市各旅行社正在组织在九寨沟的游客安全撤离震区。

河南港中国旅有5名游客正在去往九寨沟的途中，接到通知后，迅速返回，其中3人已于昨天上午抵达洛阳，2人抵达西安。港中国旅还通知了23名自驾游客，已于昨日凌晨安全返回西安。

洛阳旅游百事通的游客也接到总部通知，于昨日中午撤离震区前往成都。其他旅行社都在协调游客返回事宜，虽然目前火车票、机票比较紧张，但游客返回并无阻碍。

对于游客遇到地震这样的意外，各旅行社都表示遗憾，所幸洛阳游客并未有伤亡事故发生。旅行社表示，对于游客未实现的行程及产生的食宿费用，后续将会和游客商量退费。

记者了解到，目前，前往九寨、成都方向的旅游团已经暂停，处于安全和资源紧张等方面的考虑，个别旅行社甚至停止了云南、西安方向的发团。对于已报过9日以后前往九寨、成都方向旅游的游客，各旅行社已经开始退还费用，或建议游客改线旅游。

多家在线旅游服务平台启动应急措施

九寨沟属于旅游热门目的地，游客众多，地震发生对当地旅游业影响重大。记者了解到，8日晚间地震发生后，多家在线旅游服务平台相继启动应急预案，第一时间联系确认当地旅客安全，对未来一段时间通过各在线旅游服务平台订购地震灾区旅行产品的跟团游和自由行旅客提供免费取消行程等服务。

已经订购相关旅行产品的游客，可通过在线客服或电话与各在线旅游服务平台取得联系，获取相关服务信息和帮助。目前，12301国家旅游服务热线已启动紧急预案，在九寨沟地区游客如需要帮助，也可拨打12301，或通过12301微信公众号、12301微博等寻求帮助。

截至9日16时

中旅旅行社、龙之旅旅行社、中国青年旅行社、河南港中国旅、绿色假期国旅、洛阳百事通国旅、河南洲际国旅、玄奘国旅共有412名洛阳游客在九寨沟

中旅旅行社、洛阳中国国际旅行社、洛阳八达国际旅行社、中国青年旅行社共有75名洛阳游客在新疆

全部人员安全，正安排返程

另有48名游客在前往九寨沟途中及时返程，已在回洛路上

多家在线旅游服务平台启动应急措施

携程旅游

3天内即将出发的跟团游和自由行旅客可以无损失取消行程

旅客通过携程预订位于九寨沟县、松潘县、汶川县、茂县四地酒店且在8月31日前入住的订单，均可免费取消

对近一周内出行九寨沟地区游玩的租车旅客做无条件改期或者退单保护，一律免收退单及改单费用

同程旅游

对8月8日夜里以及8月9日全天涉及九寨沟的行程均提供无损退订处理

去哪儿网

对3天内即将出发的跟团游和自由行旅客可无损失取消行程

消费者预订位于九寨沟县、松潘、汶川、茂县、若尔盖县地区，8月31日前入住的酒店，均可无理由取消

对近一周内出行九寨沟地区游玩的租车旅客做无条件改期或者退单保护，免收相关费用

驴妈妈旅游网

所有已经预订九寨沟门票/当地酒店/景+酒/国内长线的未出行订单，均可以在驴妈妈旅游网或致电客服热线申请无损全额退款

飞猪

对即日起出行涉及九寨沟地区7天内的酒店和度假产品订单，支持全额免费退订

用户通过飞猪平台预订的涉及事发地的机票产品，将根据各航司最新政策，为需要调整出行计划的旅客办理退票或改签

途牛

未来三天内含九寨沟行程的未出游跟团游、自助游订单，用户均可申请无损全额退款，有损失金额，保险无法理赔部分，途牛将以旅游券形式承担（洛阳晚报记者 宋扬 金曦 王澍）