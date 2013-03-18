·地震发生时，正确的逃生方式是什么

九寨沟地震牵动人心，洛阳地震台相关负责人证实，洛阳属于该地震的波及区。昨日，就大家关心的地震发生前有哪些征兆、地震发生时应如何应对等问题，《洛阳晚报》记者采访了被中国地震局认定为“国家防震减灾科普教育基地”的洛阳民防馆相关负责人。

问题一 地震是如何形成的？

由于地球不断运动，逐渐积累了巨大能量，在地壳某些脆弱地带，岩层突然发生破裂或错位，这就是地震。

地震是一种自然现象，目前人类尚不能阻止地震的发生，但是，我们可以采取有效措施，最大限度地减轻地震灾害。

问题二 地震烈度不同各有什么表现？

地震烈度是距震中不同距离的地面及建筑物、构筑物遭受地震破坏的程度。我国将地震烈度分为12度。

3度少数人有感

4度~5度睡觉的人惊醒，吊灯摆动

6度器皿倾倒，房屋轻微破坏

7度~8度房屋破坏，地面裂缝

9度~10度桥梁、水坝损坏，房屋倒塌，地面破坏严重

11度~12度毁灭性破坏

问题三 地震来临前有哪些征兆？

1 地震前的很短时间里，大地常会突然发出彩色或强烈的地光，还可能发出轰隆隆的声响或像列车通过及打雷般的巨响。

2 震区的枯井突然有水了，井水的水位突然大幅度上升或下降，井水由苦变甜、由甜变苦等。

3 动物会出现不吃不喝、狂叫不止、不进窝棚、萎靡不振、卧地不起等现象。

问题四 地震发生时，应采取哪些应急行动？

1 平房或一楼的人员应立即跑到室外空旷地带。

2 发生地震时在室外，应将皮包或柔软物品顶在头上或用手护在头上，避免被砸伤。

3 位于高层建筑内的人员应立即选择厨房、卫生间或就近墙角，坚固的桌下、床下等易形成三角空间区的地方蹲下。

4 骑车或开车时应立即靠边停下，选择较开阔的地方趴下或者蹲下，不要乱跑，避开人多的地方。

5 要远离外墙、门窗和阳台，不要使用电梯，更不能跳楼。

6 应迅速避开危墙、广告牌、吊车、过街桥、高压线、变压器等高大、易倒塌的危险目标，离开建筑物和狭窄街道。

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