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介庄村：搬进社区奔富路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 09:01
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　　新安县石井镇介庄村曾经穷得让村民抬不起头，如今却被十里八乡誉为“黄河岸边小都市”。该村80%的村民已经住进新建社区住宅楼，适龄儿童在窗明几净的教室里上课，文化广场、农家书屋、污水处理厂、超市等一应俱全。

　　这些变化，离不开卫云。

　　今年57岁的卫云，年轻时当过煤矿矿长，是远近闻名的“能人”。1998年，在当了10年介庄村村委会主任后，他当选村党支部书记。几十年来，他一心扑在改变村子贫困面貌上，哪家哪户什么情况都了如指掌。

　　曾经的介庄村，有新房，无新村，“年年盖，年年翻，年年倒腾半截砖”；村民攀比建房，路面七高八低，邻里纠纷不断；部分村组黑灯瞎火，刮风尘土飞扬，下雨满地泥浆……村民们既有迫切的建房需要，又不满于踏着泥泞住楼房。

　　2011年，卫云提出建设介庄社区的设想。然而，建房需要征迁，有的人舍不得“穷坑”，就是不搬；有的人怀疑卫云“忽悠”大家。村民王起栓家有4间房子1个院子，害怕拆了老屋一旦社区建不成没处住。卫云态度坚决：“如果建不成，我家的房子给你住。”他还给王起栓签字画押，让王起栓吃了“定心丸”。

　　建房需要钱，钱从哪里来？卫云四处奔走，跑了3个月，仅仅筹措到20万元。他怕群众失去信心，便在村民大会上表态：“如果给大家的承诺不能兑现，我自动辞职！”他一边带着村里其他党员四处筹款，一边找上级有关部门申请协调……

　　3年后，介庄社区一期8栋住宅楼建成，许多村民告别了土窑洞，搬进了宽敞明亮的新居。同时，该村又建起51套周转房，满足了困难群体的住房需求。

　　要想让村民搬得出、稳得住，必须有产业。之前，介庄村的黄杏种植散而少，不成规模。卫云带头在自家的荒坡上种了5亩黄杏，并邀请农技专家进行指导，不断改良品种，扩大种植面积。随着种植黄杏的村民越来越多，介庄村的黄杏逐步走上了规模化和品牌化发展道路。

　　“山坡地薄缺水，红薯、大豆等作物产量上不去，种10亩粮食还顶不上1亩黄杏的收益。”60多岁的付光新种了多年黄杏，不仅供养一双儿女上了大学，还在县城里买了一套新房子，如今过上了“杏福生活”。

　　目前，介庄村有12户27人尚未脱贫，卫云对自己的“战绩”并不满意。他没有停下脚步，连日来正在协调建设果品加工厂、吨包加工点、村小学道路、光伏发电项目。“要是不给村民办实事，群众不满意，就不是一个合格的支书，也不是一个合格的共产党员！”卫云说。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 许金安）
[ 责任编辑：席倩倩]
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