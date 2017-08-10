日前，在位于新安县曹村乡山查村的河南爱牧生态养殖基地里，员工正在检查一批鸡蛋。该基地产品于今年6月底在英国伦敦举行的“农场动物福利奖”全球颁奖典礼上获得五星大奖。
“农场动物福利奖”由世界农场动物福利协会(CIWF)设立，致力于实现全球农业及环境的可持续发展。河南爱牧生态养殖基地采用世界先进的管理方式，拥有亚洲最大的发酵床养殖基地，真正实现“零排放”养殖。近年，该基地还积极参与科技扶贫项目，带动山查村30户贫困户户均年增收3000元。今年，该基地计划通过蛋鸡养殖，进一步带动周边贫困群众脱贫。（洛阳日报记者 刘冰 通讯员 张艳 摄）
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