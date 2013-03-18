洛阳腾飞，交通先行。去年年底，国务院正式批复《中原城市群发展规划》，提出“建设洛阳全国性枢纽”。面对工业化、城镇化的机遇，我市紧紧抓住交通这个“牛鼻子”，在高速公路、干线公路、机场等项目建设上掀起了新一轮高潮。

日前召开的全市上半年重点工作推进会议，进一步为我市交通体系的完善指明了方向——我市将在航空、铁路、公路三方面共同发力，科学规划，真抓实做，加快重点交通基础设施建设，拓展城市骨架，形成立体交通大格局，为洛阳打造全国性枢纽打下坚实的基础。

陆空并举，重大专项加快实施

根据全市上半年重点工作推进会议的部署，下半年，我市将紧抓航空、铁路、公路建设，在完善交通体系上取得突破。

●机场：二期工程年底完工

机场是城市发展的“翅膀”。目前，洛阳机场改扩建二期工程已进入收尾阶段，新建的停机坪已于去年投入使用，增加了3个停机位，这为将来新增航班提供了硬件支持。

洛阳机场相关负责人介绍，改扩建二期工程总投资超过4亿元，包括停机坪及货运站扩建、场务车库、除冰隔离坪及供电、消防、通信等多个配套用房建设工程。二期工程完工后，可满足每年105万人次的旅客吞吐量、年客机起降8695架次、年货邮吞吐量5200吨的需求，相关设施也将成为我市构建现代开放体系的重要平台和航空口岸通道。随着工程不断推进，未来，洛阳的通航城市将超过20个，其中境外通航城市有三四个。

●铁路：地铁2号线年底前开工

7月21日上午，随着一台钻机挖起了地下一铲新鲜的泥土，我市地铁工程建设进入站点实质性建设阶段。

轨道交通建设是市委、市政府根据我市市情，厚植发展优势、抢抓交通基础设施建设机遇作出的重大决策部署。根据规划，未来洛阳城市轨道交通线网由4条线路组成，总长105.4公里，设车站63座。连接东西主轴客流走廊的1号线，其18个站点将于8月底前全部进入实质性开工阶段。而贯穿洛阳南北发展轴的2号线一期，则将于年底前全线开工，洛阳人的“地铁梦”，正变得越来越清晰。

除了加快建设地铁，下半年，我市还将开工建设三洋铁路洛阳段、动车组存车场、铁路物流基地，同时推动呼南高铁豫西通道相关工作。“三洋铁路途经洛宁县、宜阳县、伊川县、汝阳县，向东到达江苏省如东县洋口港，建成后将为我市打开一条便捷出海通道。”市交通局相关负责人说。

●公路：进入建设新高潮

去年，尧栾西高速公路、济洛高速公路开建。今年下半年，组团高速新安—宜阳—伊川段(简称新伊高速)、栾川至卢氏高速公路(简称栾卢高速)、生态旅游高速环线渑池经洛宁至栾川段(简称渑栾高速)3条高速公路也将开工建设。

其中，新伊高速起点位于连霍高速公路新安县铁门镇附近，经宜阳县城西、伊川县城西，终点接伊川、汝阳交界二广高速公路，全长约82公里；栾卢高速起点位于栾川县庙子镇附近，向西经县城北、石庙镇、陶湾镇、叫河乡进入卢氏县，终点位于卢氏县横涧镇附近的三淅高速公路，全长约74.6公里；渑栾高速起点位于三门峡市渑池县城东连霍高速公路，经洛宁、宜阳、嵩县，终点位于栾川县潭头镇，全长约100公里。

在干线公路方面，下半年洛阳至新安快速通道工程、洛孟吉快速通道洛阳至孟津段改扩建工程、洛阳至宜阳快速通道改扩建工程将开工建设，“一中心六组团”快速路网在更加完善的同时，将得到质的提升。