洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

紧抓航空、铁路、公路建设，拓展城市骨架
—— 书写洛阳交通体系“新篇章”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 08:14
分享到：

　　洛阳腾飞，交通先行。去年年底，国务院正式批复《中原城市群发展规划》，提出“建设洛阳全国性枢纽”。面对工业化、城镇化的机遇，我市紧紧抓住交通这个“牛鼻子”，在高速公路、干线公路、机场等项目建设上掀起了新一轮高潮。

　　日前召开的全市上半年重点工作推进会议，进一步为我市交通体系的完善指明了方向——我市将在航空、铁路、公路三方面共同发力，科学规划，真抓实做，加快重点交通基础设施建设，拓展城市骨架，形成立体交通大格局，为洛阳打造全国性枢纽打下坚实的基础。

　　陆空并举，重大专项加快实施

　　根据全市上半年重点工作推进会议的部署，下半年，我市将紧抓航空、铁路、公路建设，在完善交通体系上取得突破。

　　●机场：二期工程年底完工

　　机场是城市发展的“翅膀”。目前，洛阳机场改扩建二期工程已进入收尾阶段，新建的停机坪已于去年投入使用，增加了3个停机位，这为将来新增航班提供了硬件支持。

　　洛阳机场相关负责人介绍，改扩建二期工程总投资超过4亿元，包括停机坪及货运站扩建、场务车库、除冰隔离坪及供电、消防、通信等多个配套用房建设工程。二期工程完工后，可满足每年105万人次的旅客吞吐量、年客机起降8695架次、年货邮吞吐量5200吨的需求，相关设施也将成为我市构建现代开放体系的重要平台和航空口岸通道。随着工程不断推进，未来，洛阳的通航城市将超过20个，其中境外通航城市有三四个。

　　●铁路：地铁2号线年底前开工

　　7月21日上午，随着一台钻机挖起了地下一铲新鲜的泥土，我市地铁工程建设进入站点实质性建设阶段。

　　轨道交通建设是市委、市政府根据我市市情，厚植发展优势、抢抓交通基础设施建设机遇作出的重大决策部署。根据规划，未来洛阳城市轨道交通线网由4条线路组成，总长105.4公里，设车站63座。连接东西主轴客流走廊的1号线，其18个站点将于8月底前全部进入实质性开工阶段。而贯穿洛阳南北发展轴的2号线一期，则将于年底前全线开工，洛阳人的“地铁梦”，正变得越来越清晰。

　　除了加快建设地铁，下半年，我市还将开工建设三洋铁路洛阳段、动车组存车场、铁路物流基地，同时推动呼南高铁豫西通道相关工作。“三洋铁路途经洛宁县、宜阳县、伊川县、汝阳县，向东到达江苏省如东县洋口港，建成后将为我市打开一条便捷出海通道。”市交通局相关负责人说。

　　●公路：进入建设新高潮

　　去年，尧栾西高速公路、济洛高速公路开建。今年下半年，组团高速新安—宜阳—伊川段(简称新伊高速)、栾川至卢氏高速公路(简称栾卢高速)、生态旅游高速环线渑池经洛宁至栾川段(简称渑栾高速)3条高速公路也将开工建设。

　　其中，新伊高速起点位于连霍高速公路新安县铁门镇附近，经宜阳县城西、伊川县城西，终点接伊川、汝阳交界二广高速公路，全长约82公里；栾卢高速起点位于栾川县庙子镇附近，向西经县城北、石庙镇、陶湾镇、叫河乡进入卢氏县，终点位于卢氏县横涧镇附近的三淅高速公路，全长约74.6公里；渑栾高速起点位于三门峡市渑池县城东连霍高速公路，经洛宁、宜阳、嵩县，终点位于栾川县潭头镇，全长约100公里。

　　在干线公路方面，下半年洛阳至新安快速通道工程、洛孟吉快速通道洛阳至孟津段改扩建工程、洛阳至宜阳快速通道改扩建工程将开工建设，“一中心六组团”快速路网在更加完善的同时，将得到质的提升。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这5家医院成跨省异地就医住院费直接结算定点机构
  • ·地震发生时，正确的逃生方式是什么
  • ·洛阳贫困生杨艺鸽想卖自制明信片筹学费
    		•
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
        天气炎热，心烦气躁，懒得出门，有什么运动既能在家做，又能舒缓情绪？如今，中老年人流行打坐锻炼身体。或...
  • ·兔乖乖养成记
  • · 她为什么不想回家
  • ·夏日寻清凉 读书休闲两不误
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛吉快速通道黄河大桥:飞架南北绘通途
  • “自驾游栾川·高速全免费”活动引爆暑...
  • 洛阳市气象台发布高温橙色预警信号 市...
  • 洛阳游客均平安：412名在九寨沟 75名...
  • 紧抓航空、铁路、公路建设，拓展城市...
  • 洛阳5家医院被确定为跨省异地就医住院...
  • “洛阳智造”助建西成高铁
  • 洛阳女孩九寨沟地震后失联 母亲在央视...
  • 栾川县庄子村：山沟沟里满是城里人
  • 影片《战狼2》大部分航拍画面出自咱洛...
    		•
    百姓呼声
    为配合地铁施工，中州东路段路灯暂无法使用
    洛阳市实验小学恒大分校今年暂开一至三年级
    精彩图片
    美呆了！洛阳天空上演...
    开元大道将西延4公里 ...
    洛阳龙门站综合交通枢...
    洛阳市有了首个24小时...
    精彩热帖

    舞步出品 西苑桥夜景

    村民代表大会随拍

    机车工厂叙事

    华夏龙宫 - 鸡冠洞
    /【光影瞬间】酷暑下的人像拍摄
    /美轮美奂的梦幻世界
    /黄河小浪底天女河景区首届“激浪漂流暨摸鱼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605