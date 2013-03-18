中科慧远公司研发的国内最高精度手机盖板检测仪实现首台销售

编者按

面对郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复的重大机遇，一年多来，我市围绕自创区建设，强化顶层设计，健全工作机制，搭建创新平台，亮点纷呈。日前召开的全市上半年重点工作推进会议提出，要加快自创区建设步伐，以自创区建设引领创新发展。为进一步营造创新发展氛围，更好地推动自创区洛阳片区建设，本报即日起开设《加快自创区建设引领创新发展》栏目，围绕转型升级引领区、开放合作先导区、人才管理改革试验区、科技改革先行区、创新创业生态区等建设目标，报道新举措、新亮点、新成效。敬请关注。

日前，在位于洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司内，技术人员正在组装一台手机盖板检测仪。

“这是我们在样机研发成功后销售的首台产品，组装完毕后将直接发往千里外的东莞，标志着这款国内最高精度手机盖板检测仪成功实现产业化。”该企业算法部经理、中科院博士沈飞说。

中科慧远公司是中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院(以下简称洛阳院)下属的产业化公司，主要从事手机盖板检测设备的研发制造。该企业核心团队在显微视觉测量与控制、精密微装配等方面有深厚的积累和一系列创新性成果，创立伊始就获得千万元级天使轮投资。

手机盖板是手机触摸屏最表面的玻璃。目前，手机盖板玻璃缺陷检测一般依靠人工在强光下检测，不仅无法满足企业批量快速生产的需要，也无法确保检测结果的稳定性、准确性。盖板缺陷自动、高精度检测在智能手机领域被认为是困扰行业多年的技术瓶颈。

在该企业装配实验室里，记者看到，该设备由成像系统、运动平台和光源系统三部分组成，随着一块块手机盖板玻璃依次在成像系统下经过，3秒后电脑屏幕上即显示出检测结果，随后机械手将合格、不合格产品放至不同位置。

“整个过程就和人工检测的过程一样，靠‘眼睛’捕捉画面，然后交由‘大脑’处理得出结果，但机器比人更准确、效率更高。”沈飞说，不管是长芽、芽缺、锯齿、透光，还是漏油、字符错漏、溢墨、印刷偏位等缺陷均一目了然，漏检率低于1%，分辨率为12微米，精度达到国内最高水平。

去年，我国手机盖板总产量约21亿片，相关从业人员约15万，仅人员成本每年支出就在100亿元以上，且由于效率低下，严重制约产能。手机盖板检测仪推向市场后，潜在市场空间在千亿元级以上。

积极引进新型研发机构，促进科技成果转化，是自创区建设的重要内容。我市出台的《关于加快推进洛阳国家自主创新示范区建设的若干意见》提出，支持驻洛高校、科研院所、央企驻洛机构及有一定实力的优秀企业在洛阳设立新型研发机构，改革体制机制，整合科技资源，引进总部资源，支持其科技人员创新创业，促进科技成果转化，服务本地企业。

去年以来，洛阳院相继成功孵化中科慧远公司等5家产业化公司，科技成果转化步入实质性发展阶段，步伐明显加快，成为我市机器人与智能装备领域创新创业、产学研融合发展的重要平台。

作为一家初创企业，中科慧远公司目前经国内知名风投机构估值在2亿元以上，下一步将继续引入风险投资资金，推进产品市场研发和销售，力争今年销售收入超过3000万元。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）