洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中科慧远公司研发的国内最高精度手机盖板检测仪实现首台销售
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 09:01
分享到：

　　编者按

　　面对郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复的重大机遇，一年多来，我市围绕自创区建设，强化顶层设计，健全工作机制，搭建创新平台，亮点纷呈。日前召开的全市上半年重点工作推进会议提出，要加快自创区建设步伐，以自创区建设引领创新发展。为进一步营造创新发展氛围，更好地推动自创区洛阳片区建设，本报即日起开设《加快自创区建设引领创新发展》栏目，围绕转型升级引领区、开放合作先导区、人才管理改革试验区、科技改革先行区、创新创业生态区等建设目标，报道新举措、新亮点、新成效。敬请关注。

　　日前，在位于洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司内，技术人员正在组装一台手机盖板检测仪。

　　“这是我们在样机研发成功后销售的首台产品，组装完毕后将直接发往千里外的东莞，标志着这款国内最高精度手机盖板检测仪成功实现产业化。”该企业算法部经理、中科院博士沈飞说。

　　中科慧远公司是中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院(以下简称洛阳院)下属的产业化公司，主要从事手机盖板检测设备的研发制造。该企业核心团队在显微视觉测量与控制、精密微装配等方面有深厚的积累和一系列创新性成果，创立伊始就获得千万元级天使轮投资。

　　手机盖板是手机触摸屏最表面的玻璃。目前，手机盖板玻璃缺陷检测一般依靠人工在强光下检测，不仅无法满足企业批量快速生产的需要，也无法确保检测结果的稳定性、准确性。盖板缺陷自动、高精度检测在智能手机领域被认为是困扰行业多年的技术瓶颈。

　　在该企业装配实验室里，记者看到，该设备由成像系统、运动平台和光源系统三部分组成，随着一块块手机盖板玻璃依次在成像系统下经过，3秒后电脑屏幕上即显示出检测结果，随后机械手将合格、不合格产品放至不同位置。

　　“整个过程就和人工检测的过程一样，靠‘眼睛’捕捉画面，然后交由‘大脑’处理得出结果，但机器比人更准确、效率更高。”沈飞说，不管是长芽、芽缺、锯齿、透光，还是漏油、字符错漏、溢墨、印刷偏位等缺陷均一目了然，漏检率低于1%，分辨率为12微米，精度达到国内最高水平。

　　去年，我国手机盖板总产量约21亿片，相关从业人员约15万，仅人员成本每年支出就在100亿元以上，且由于效率低下，严重制约产能。手机盖板检测仪推向市场后，潜在市场空间在千亿元级以上。

　　积极引进新型研发机构，促进科技成果转化，是自创区建设的重要内容。我市出台的《关于加快推进洛阳国家自主创新示范区建设的若干意见》提出，支持驻洛高校、科研院所、央企驻洛机构及有一定实力的优秀企业在洛阳设立新型研发机构，改革体制机制，整合科技资源，引进总部资源，支持其科技人员创新创业，促进科技成果转化，服务本地企业。

　　去年以来，洛阳院相继成功孵化中科慧远公司等5家产业化公司，科技成果转化步入实质性发展阶段，步伐明显加快，成为我市机器人与智能装备领域创新创业、产学研融合发展的重要平台。

　　作为一家初创企业，中科慧远公司目前经国内知名风投机构估值在2亿元以上，下一步将继续引入风险投资资金，推进产品市场研发和销售，力争今年销售收入超过3000万元。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：席倩倩]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这5家医院成跨省异地就医住院费直接结算定点机构
  • ·地震发生时，正确的逃生方式是什么
  • ·洛阳贫困生杨艺鸽想卖自制明信片筹学费
    		•
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
        天气炎热，心烦气躁，懒得出门，有什么运动既能在家做，又能舒缓情绪？如今，中老年人流行打坐锻炼身体。或...
  • ·兔乖乖养成记
  • · 她为什么不想回家
  • ·夏日寻清凉 读书休闲两不误
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛吉快速通道黄河大桥:飞架南北绘通途
  • “自驾游栾川·高速全免费”活动引爆暑...
  • 洛阳市气象台发布高温橙色预警信号 市...
  • 洛阳游客均平安：412名在九寨沟 75名...
  • 紧抓航空、铁路、公路建设，拓展城市...
  • 洛阳5家医院被确定为跨省异地就医住院...
  • “洛阳智造”助建西成高铁
  • 洛阳女孩九寨沟地震后失联 母亲在央视...
  • 栾川县庄子村：山沟沟里满是城里人
  • 影片《战狼2》大部分航拍画面出自咱洛...
    		•
    百姓呼声
    为配合地铁施工，中州东路段路灯暂无法使用
    洛阳市实验小学恒大分校今年暂开一至三年级
    精彩图片
    美呆了！洛阳天空上演...
    开元大道将西延4公里 ...
    洛阳龙门站综合交通枢...
    洛阳市有了首个24小时...
    精彩热帖

    舞步出品 西苑桥夜景

    村民代表大会随拍

    机车工厂叙事

    华夏龙宫 - 鸡冠洞
    /【光影瞬间】酷暑下的人像拍摄
    /美轮美奂的梦幻世界
    /黄河小浪底天女河景区首届“激浪漂流暨摸鱼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605