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洛阳女孩九寨沟地震后失联 母亲在央视新闻里发现她身影
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 08:18
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（视频截图）

　　对于家在西工区纱厂北路附近的市民司女士来说，从得知四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，到昨日中午《新闻30分》播出前的十几个小时里，“完全蒙了，不知道咋办好”。

　　司女士11岁的女儿宝宝于7日晚随父亲跟团到九寨沟旅行，事发时，仍在景区内。与女儿失联后的司女士几乎一晚没睡，直到昨日中午在央视的《新闻30分》中，看到那个一闪而过再熟悉不过的身影，她激动得“差点儿哭出来”。昨晚，司女士已与女儿取得联系，女儿正在从九寨沟到成都的高速公路上。

　　地震发生时，女儿正在九寨沟游玩

　　8日晚10点左右，当朋友焦急地打来电话告诉司女士九寨沟发生了地震时，司女士还是半信半疑，直到她在手机上看到了有关地震的新闻，突然感觉“天旋地转”，因为她11岁的女儿宝宝正在那里旅游。

　　司女士告诉记者，女儿是和爸爸一起去的，因此她很放心，甚至都没有问是跟的哪家旅行社，这也是事发后最让她无助又懊恼的地方。“宝宝很懂事，每天晚上9点半左右都会给我报平安。”她说，事后想来，发生地震那天，确实没有收到女儿的信息。她一下子慌了，一遍又一遍地拨打女儿的电话，电话那头却始终都是“您所拨打的电话已关机”的回复。女儿是否平安？现在在哪里？会不会有危险？……心中的担心每一秒似乎都能把她碾碎。

　　8日晚10点半左右，当宝宝父亲打来电话时，司女士一下子就接了起来。“听得出电话那头很嘈杂，信号大概只维持了几秒钟，孩子爸爸说他没事，现场很多人，先不说了，就挂了。”司女士说，这个电话之后，父女二人的电话就成了无法接通的状态。

　　在《新闻30分》中意外看到女儿，确认其平安

　　因为女儿的电话一直无法接通，司女士悬着的心一直无法放下。她给女儿发了不少信息，却始终没有回音。

　　昨日中午12点多，一直守在电视机前的她盯着电视屏幕突然眼前一亮。“我在《新闻30分》中一条报道景区滞留游客的新闻里，看到了我女儿和孩子爸爸。”司女士说，女儿出现在3分8秒左右，穿着一件绿色的救援衣，手中还抱着旅行前从家带走的小熊布偶，“表情看起来很轻松，紧紧跟在爸爸身后，我的心终于落地了”。

　　司女士说，能通过央视新闻确认女儿平安，她觉得很幸运。女儿已经从景区中被救援队伍安全转移出来，相信再过不久，就能回家了。

　　昨晚8点45分，记者再次与司女士联系，她告诉记者，刚刚已与女儿联系上，女儿目前正在从九寨沟到成都的高速公路上。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 元佳静）
[ 责任编辑：马佳佳]
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