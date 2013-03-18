洛阳5家医院被确定为跨省异地就医住院费用直接结算定点医疗机构

洛阳网讯 日前，河南省社会保障局公布了全省第一批跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构，其中位于洛阳的河南科技大学第一附属医院、河南科技大学第一附属医院新区医院、中国人民解放军第150中心医院、郑州大学附属洛阳中心医院、河南省洛阳正骨医院入选。

“参加基本医疗保险的异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员、异地转诊人员，均可申请办理跨省异地就医住院医疗费用直接结算。”洛阳市社会保险事业管理局相关负责人说,在办理住院登记、出院结算等手续时，参保人员应持本人社会保障卡。

需注意，异地参保人员来我省直接结算就医，须执行我省相关就医流程和管理规范。参保人员在我省定点医疗机构直接结算的住院医疗费用，应符合我省基本医疗保险支付范围，执行我省的药品目录、诊疗项目和医疗服务设施标准；医疗保险基金起付标准、支付比例、最高支付限额等执行参保地的报销政策。

参保人员在备案的直接结算定点医疗机构出院时，原则上采取直接结算方式进行费用结算，定点医疗机构将根据参保人员所在参保地系统计算反馈的结果，结清应由个人负担的费用；属于医疗保险基金支付的费用，由定点医疗机构向本市经办机构申报审核结算。

市社会保险事业管理局相关负责人介绍，我市参保人员外出跨省异地就医，也可到当地定点医疗机构办理住院费用直接结算。若想了解更多跨省异地就医住院医疗费用直接结算内容，参保人员可登录人力资源和社会保障部“社会保险网上查询系统”查询直接结算相关政策和规定、已开通业务的统筹地区和定点医疗机构信息、参保人员的直接结算住院医疗费用和登记备案信息等。(记者 郭瑛 通讯员 范广卿)