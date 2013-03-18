关于蚊子 您知道多少：蚊子也分白班夜班

-编者按 蚊子，提到它人们就没有好印象。被蚊子“发红包”，不仅皮肤瘙痒，还有可能被传播疾病。知己知彼，才能百战不殆，对付蚊子同样如此。我市常见的蚊子有哪几种？蚊子都咬人吗？高温能把蚊子热死吗？网传的驱蚊方式真的靠谱吗？本报今起推出“关于蚊子，您知道多少”系列报道，让您了解关于蚊子的这些事儿。

近日，市疾控中心发布了我市近几个月的蚊密度数据。数据显示，5月、6月、7月，我市蚊密度分别为5.2、33.7、10.7，数字越大，说明蚊子的密度越大，蚊子越多。什么是蚊密度？它是怎么测算出来的？除了蚊密度，市疾控中心还对蚊子有哪些研究？

●什么是蚊密度？

市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎介绍，每年5月到10月，该中心都会对市区的蚊密度进行监测。在一定监测范围内，一定时间内所诱捕到的成年雌性蚊子数量，就是该地区的蚊密度。目前，我市的捕蚊方法主要为诱蚊灯，每灯每夜捕获的雌蚊数量就是蚊密度。

监测数据显示，5月、6月、7月，我市蚊密度分别为5.2、33.7、10.7，数字越大，说明蚊子的密度越大，蚊子越多。 ●为什么雌蚊子才“嗜血”？

您可能有疑惑，在测算蚊密度的时候，为啥只算雌蚊数量。这是因为雌蚊和雄蚊的食性不同：雄蚊“吃素”，以植物的花蜜、果子、茎、叶里的液汁为食；雌蚊偶尔也尝尝植物的液汁，一旦怀孕，就非吸血不可。因为雌蚊交配怀孕后，只有吸食血液，才能顺利产卵。

●工作人员如何诱捕蚊子？

每月两次，一到傍晚，市疾控中心消毒与媒介生物控制所的工作人员就会带着诱蚊灯到小区、公园、医院等处布灯。

诱蚊灯上方为紫外线灯管，夜晚时紫色的灯光对蚊子有着十足的吸引力，当蚊子靠近时，诱蚊灯中间的风扇产生的气流能将蚊子吸进底部的诱蚊箱中。

第二天一早，即约12个小时后，工作人员会把诱蚊灯带回实验室，分辨雌雄，计算蚊密度。

工作人员介绍，这种诱蚊灯网上就能买到，价格不贵，也可用于家庭捕蚊。

●蚊子也分白班夜班？

赵进奎介绍，诱蚊灯捕蚊很高效，但是也有一个缺点。因为有的蚊子更喜欢在白天活动，如花蚊子，学名白纹伊蚊，而诱蚊灯捉到的大多是在夜间活动的蚊子，如平时我们见到的通体灰色的蚊子，其学名为淡色库蚊。那么，有没有更科学的捕蚊方法呢？咱们来看看二氧化碳诱蚊法。

对蚊子来说，人们呼出的二氧化碳就是它寻找下手目标的线索，而且不受白天黑夜的影响。目前，洛阳出入境检验检疫局监测蚊密度就是采用的这种方法。

二氧化碳诱蚊器可以释放二氧化碳，排放量也跟人体呼吸的量类似，蚊子循迹而来就会自投罗网，被风筒吸进网罩中。与传统的诱蚊灯相比，二氧化碳诱蚊器针对性更强。用诱蚊灯捕获的不仅有蚊子，还有其他有趋光性的昆虫，如小飞蛾等；采用二氧化碳诱蚊器捕捉到的基本都是蚊子。

●国外蚊子会搭乘飞机进境吗？

洛阳出入境检验检疫局为何要对蚊密度进行监测呢？其中一个原因就是看有没有境外品种的蚊子搭乘飞机入境。蚊子是多种疾病的传播媒介，如寨卡、乙脑、疟疾等，且不同品种蚊子传播疾病的速率也不同。举例来说，登革热是经伊蚊传播的一种急性传染病，但埃及伊蚊较我们当地的白纹伊蚊传播速率更高。

洛阳出入境检验检疫局通常会在机场停机坪、候机楼、餐厅等处进行监测。该局机场科科长方松说：“目前我市口岸的蚊密度远低于国家标准，安全系数较高，截至目前，没有发现境外品种的蚊子。”

我市常见的蚊子品种有哪些？

目前我市监测发现的蚊子品种共有6种，比较常见的分别是淡色库蚊、白纹伊蚊、三带喙库蚊和中华按蚊。

淡色库蚊

这种蚊子在我市最为常见，身体呈灰色，主要孳生在住房附近污染的积水中，不喜欢在室内干净的贮水中孳生。这种蚊子还能够熬过寒冷的冬季，第二年春天一来便会再次出动吸血产卵。

白纹伊蚊

就是市民俗称的花蚊子，通常孳生在居民点及附近的积水中，哪里有水，哪里就能产卵，桌子上的水生植物它们也不会放过。这种蚊子主要在白天活动吸血，因其吸血能力较强，有“亚洲虎蚊”的称号，能传播登革热、乙脑等疾病。

三带喙库蚊

兼食人畜血液，猪、牛是其主要的吸血对象，常常在黄昏后和黎明前行动，是乙型脑炎流行地区的主要媒介。

中华按蚊

兼食人畜血液，但更喜欢牛、马、驴等大型家畜的血液，通常以沼泽、水库等为主要孳生场所，成蚊越冬，是疟疾的主要传播媒介。（洛阳晚报记者 郭飞飞 杜卿 实习生 刘璐瑶）