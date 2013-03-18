西瓜籽在西瓜里发芽，有毒吗？

发芽的西瓜

“刚开始以为西瓜里有一棵豆芽，仔细一看是西瓜籽发芽了。”昨日，市民杨女士讲述了她吃西瓜时遇到的稀罕事儿。河科大的专家说，西瓜熟过了就可能发芽，发芽西瓜虽然不含毒素，但口感不好，还是别吃了。

5日，市民杨女士在小区门口买了两个西瓜，吃了一个，留了一个。7日，她打算把剩下的那个西瓜吃了，刚切开却看到瓜瓤内藏着一棵嫩芽。

“没见过这种情况，不敢吃了。”杨女士拍下照片，发在了微信朋友圈里，引来不少亲友围观。杨女士觉得奇怪：西瓜外面看着完好无损，没有阳光、空气，西瓜籽咋能发芽呢？

记者在杨女士家里看到了这个发芽的西瓜，瓜瓤看上去已经没有多少水分，一棵微卷的芽从西瓜籽里冒出来，大约有1厘米长。

河科大林学院园艺系教授陈双臣解释，实际上，西瓜内并不是完全封闭的，瓜皮有一定的透光度而且会呼吸，给西瓜籽发芽提供了条件。

“这种情况常发生在一些熟过了的西瓜里。”陈双臣说，他见过这样的西瓜，这些西瓜可能是成熟后没有及时摘下或摘下后放置时间太长，西瓜皮的韧性降低，导致更多的光线和空气进入西瓜内部，在温度、湿度合适的时候，西瓜籽就会发芽。

陈双臣还说，除了西瓜，甜瓜、西红柿、木瓜等果蔬也会发芽，这些发芽的果蔬往往不含毒素，但是口感可能较差，不建议食用。

这些发芽的食物要区别对待

日常生活中，土豆、生姜、大蒜等食物也容易发芽，发芽后的它们能不能吃呢？市营养师协会的专家给出了以下建议：

发芽的土豆、红薯、紫薯、花生，别吃

发芽的土豆中含有大量龙葵素，能保护土豆免受霉菌、虫子的侵害，但如果人摄入过多，会出现口舌发麻、恶心、呕吐、腹泻等中毒症状

●红薯、紫薯发芽后，表皮若出现褐色或黑色斑点，说明其感染了黑斑病菌，人食用后不仅极易引起急性中毒，而且会损害肝脏功能

很多发芽的花生(有些专门培育的花生芽可以吃，自己发芽的最好别吃)同时会发霉，含有大量的致癌物——黄曲霉素，不建议食用

生姜、大蒜，发了芽还可以吃

●实际上，大多数食物发了芽也是可以吃的

比如生姜、大蒜等，把芽剜掉就行

需要注意的是：

如果大蒜发芽后表面变绿，说明其产生了对人体有害的生物碱，最好也不要吃

尽管不少发芽后的食物可以吃，但是食物发芽时需要消耗营养，其食用价值可能降低，口感也不会太好。因此，大家最好在食物新鲜的时候吃掉它 （洛阳晚报记者 智慧 实习生 元佳静 文/图）